槟城警方接获一名州议员妻子的投报，声称上周六在他们的住家遭丈夫殴打。

槟州总警长林光耿指出，警方目前正援引《刑事法典》第323条文（蓄意伤人）开档调查。

“警方已向4人录取口供，包括涉事夫妻双方，目前尚未有人因这起案件被捕。”

“调查报告将提呈副检察司，以寻求进一步指示。”

根据《马新社》，他是今日在槟州警察总部召开记者会时，向记者透露此事。

否认警方不作为

林光耿也否认该名州议员妻子指警方接获投报后不作为的说法。

他强调，警方接获投报后已采取适当行动，并将进一步取得医疗证明，以确认该女子声称遭受的伤势。

今年初，时任槟州行政议员法米再诺也曾和妻子向警方互相举报家暴。

法米之后被控于2月22日早上约10点在其位于峇六拜的住家，蓄意伤害妻子诺希达雅（Nur Hidayah Abd Jabar），但他不认罪。

尽管如此，公正党之后宣布，即日起冻结其党职至庭案审结为止。

虽然案件在8月开审时，诺希达雅表示，自己报案当晚便主动返回警局要求销案，因认为事件只是夫妻争执引起的误会，丈夫并非有意打伤她。不过，控方未撤销案件。