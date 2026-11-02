吉兰丹伊斯兰学者瓦吉尔力挺首相安华，并称推翻公正的政府不符伊斯兰教义，但副首相阿末扎希的宗教顾问凯鲁丁却提出截然不同的解读。

凯鲁丁（Khairuddin Aman Razali）认为，通过民主程序更换政府不违反伊斯兰原则。

扎希对政治结盟重组及政府更迭的运作不陌生。2020年，他在希盟政府倒台的过程扮演关键角色，之后也协助终结土团党主席慕尤丁的首相任期。

如今，他领导的巫统与安华领导的希盟组成联邦政府，但双方关系并不融洽；与此同时，两大政治阵营在州选中也属对立阵营。

安华本人同样不乏通过政治操盘更换政府的经验。2008年，他主导了后来被称为“916变天计划”的行动，试图说服执政联盟足够数量的国会议员跳槽，以促成政权更迭。

跟哈瓦立吉派叛乱有别

凯鲁丁也是前伊党瓜拉尼鲁斯国会议员，现已加入巫统。他今午在面子书发文指出，任何通过选举组成的政府所获得的委托，都会在国会或州议会解散时届满。

因此，他认为，在野党针对原任政府展开的竞选活动，不能被等同于第四任哈里发（Sayyidina Ali）时代的哈瓦立吉派（Khawarij）叛乱行为；相反的这是一种以伊斯兰法为依据，通过现代民主程序选出政府领导人的方式。

“竞选活动不应被标签为违反伊斯兰原则的非法‘推翻政府’企图，进而被裁定为违反教义（haram）。”

“除非有关行动涉及针对国家元首及各州统治者，即国家元首和各州统治者的武装叛乱。”

属于“劝善戒恶”范畴

凯鲁丁是针对吉兰丹传统宗教私塾机构协会顾问瓦吉尔（Syeikh Wazir Che Awang Al-Makki）的言论作出回应。据报道，他昨日表示，任何一方皆不应企图采取非法手段推翻政权，更不应对付安华政府，因为凡企图颠覆者，其行径皆如同哈瓦立吉派。

凯鲁丁进一步指出，由首相、州务大臣或首席部长领导的政府，也可以通过国会或州议会的不信任动议被撤换，之后再将有关事项提呈国家元首、各州统治者或州元首处理。

“这同样是符合伊斯兰原则的民主程序，并非哈瓦立吉派式的叛乱，也不是应该被裁定为非法推翻政府的企图。”

“事实上，在野党批评现任政府，以及通过民主方式竞选来换政府，都属于‘劝善戒恶’（Amar Ma'ruf Nahi Mungkar）的范畴，前提是有关行动不涉及武装叛乱。这一点已载于穆斯林圣训中。”

“公正”政府涉主观判断

谈及何谓公正政府时，凯鲁丁表示，这本质上属于主观判断，也可以放在民主竞争的背景下评估，各政党可以提出更好的政策，或针对他们认为不利于人民的措施提出替代方案。

“政府的每一项行动，都必须依据伊斯兰关于公正与压迫的标准进行客观评估。‘劝善戒恶’原则应通过民主方式来落实，而非笼统地宣称某个政府是公正或不公正的。”

“如今，国内所有政党都享有执政的机会，无论是在联邦还是州层级。一个政党可能在联邦层级是在野党，却在某个州执政。这正是民主制度让政府得以和平交替的方式。”

与此同时，凯鲁丁也呼吁政治人物坚守伊斯兰价值观与道德操守，切勿发表侮辱及辱骂言论、刻意塑造他人的负面形象、挑拨离间，或散播虚构故事及诽谤言论。

他说，这些行为只会加深社会分歧，破坏穆斯林兄弟情谊，而这一切都是为了争夺政治权力。

“这些都是政治领域出现哈瓦立吉派行为的早期迹象，必须时刻予以纠正。”

“人民应通过制衡与监督政府来深化民主。支持对的事和纠正错误，符合伊斯兰政治中‘劝善戒恶’的理念。”