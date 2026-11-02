国会报道

砂盟婆罗洲高原国会议员威利促请联邦部长在内部讨论，以解决乡区发展部拨款争议，并警告部长之间公开喊话令公众感到混淆。

威利（Willie Mongin）今日在首相署（沙砂事务）部长慕斯达法2027年财案委员会阶段在总结时起身插话表示，乡区部与财政部各执一词，也令东马国会议员感到困惑。

他指，其中第二财长阿米尔最近于国会下议院表示，财政部并未取消任何乡区道路工程，尽管一些承包商声称收到取消工程的通知。

“他说工程没有被取消，但我从选区内一些承包商那里了解到，他们收到撤销信函。”

“我们感到困惑。因此，我以政府成员的身份在这里要求，我们应该与内阁部长坐下来，内部讨论这件事。”

“没有必要在外面讨论这个课题，现在看起来就像我们在互相争斗。一个人说一套，另一个人又说另一套。甚至连我们身为国会议员也感到困惑。”

“一些承包商来找我们，说‘这个工程被取消了’。所以，我们现在不知道到底谁说的才是真话。”

两部门隔空喊话

两部门早前因乡区道路工程拨款掀起争议。副首相阿末扎希掌管乡区部。

9月间，扎希公开抗议拨款延误下放。他指称，不少承包商完工并达标后仍领不到款项，部分甚至因周转不灵而被迫清盘倒闭。

然而，财政部秘书长佐汉（Johan Mahmood Merican）否认扣押乡区道路工程拨款。他坚称，所有批准的拨款均已下放完毕。

财政部反指，付款受阻主因在于当年的拨款所剩无几，更指责乡区部向来过度承诺，开销超出核准的年度预算。

财政部随后宣布追加3亿令吉，以协助清还拖欠承包商的款项。

风波持续延烧。财政部在10月20日披露，乡区部动用其他部门省下的发展拨款，取得额外5亿令吉，填补今年的超支费用。

财政部也通报，乡区部接获指示，自9月10日起暂缓发出新乡区道路工程的得标通知书，避免积欠账款进一步攀升。

10月29日，第二财长阿米尔强调，乡区道路工程并未如之前所指般遭到取消，而只是暂缓发出新的接受委任书（SST），以让财政部有空间先解决现有的未偿还承诺，再发出新的接受委任书。

隔天，扎希新闻秘书法兹米促请财政部说明乡区道路工程的现况，该计划之前展延，至今未有新落实日期。安华高级政治顾问扎富睿随后驳斥，财政部从未下令取消乡区道路工程。



