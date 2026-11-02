同心党共同领袖拉菲兹取消明天在马六甲的助选行程，返回吉隆坡接受警方问话。

这起调查关乎他早前对企业黑帮课题，以及人力资源部长拉玛南所发表的指控。

拉菲兹今天发文告表示，警方传召他于明天（11月3日）早上10点前往武吉阿曼警察总部录供。

警方目前援引刑事法典第500条文（刑事诽谤）及第505条文（蓄意导致公众恐慌及破坏公众安宁）展开调查。

“我尊重调查官按照指示履行职责。”

“因此，我将返回吉隆坡，并取消星期二早上在马六甲的助选，前往录供。”

警方接获报案

拉菲兹表示，他两天前在士拉央发表演讲后，警方于10月22日接报并立案调查。

他说，警方传召通知书列明的调查内容，关乎他指称有人向拉玛南支付950万令吉，以及牵涉“企业黑帮”的指控。

拉菲兹此前声称，拉玛南收取这笔款项，是为了替人摆平“企业黑帮”案调查。

拉菲兹表示，他在士拉央演讲时，也提及边境管制与保护机构总监苏海利遭提控上庭的指控。

昔日面对相同法令调查

拉菲兹将这次调查，跟当年他揭露丑闻时所面对的调查相提并论。

“我现在所经历的，与当年揭露一马公司、朝圣基金局、联邦土地发展局及国家养牛中心丑闻时所面对的调查与控状，毫无二致。”

他回忆，过去在一马公司及朝圣基金局争议中，警方也援引相同的刑事法典条文调查他；此外，他也曾因涉嫌侮辱巫统，而在第504条文下受查。

拉菲兹指出，他在那些案件中最终都获判无罪，并批评政府如今重蹈覆辙，试图以相同的法律手段恐吓他。

“如今，由公正党及希盟领导的政府，在我揭发‘企业黑帮’并指控拉玛南时，再次援引相同的刑事法典条文来恐吓我。”

再度挑战拉玛南起诉

此外，拉菲兹再度向拉玛南下战书，直言对方若要自证清白，就应针对950万令吉的指控起诉他。

他说，自己早已对拉玛南采取法律行动，以解决这项争议。

尽管法律压力接踵而至，拉菲兹表明，同心党仍会继续揭露企业黑帮课题。

“我相信时间会证明，同心党成员履行了责任，协助社会对抗企业黑帮。即便面对法律压力，我们也没有像其他政党那样选择沉默。”

10月20日，拉菲兹批评首相安华在国会公然说谎，直指拉玛南根本未如安华所言，就企业黑帮课题起诉自己。

翌日，拉玛南表明无意起诉拉菲兹，反促拉菲兹若握有证据就向当局报案。拉菲兹随后指示律师团队启动法律程序，起诉拉玛南。



