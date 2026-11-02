国会报道

雪州蒲种一家向穆斯林餐饮店供应生鸡肉的屠宰场疑似使用电击致昏法处理鸡只，伊党淡马鲁国会议员莎拉米雅批评伊斯兰发展局失责及未保障穆斯林消费者。

莎拉米雅（Salamiah Mohd Nor）今日在国会下议院2027年财案委员会阶段辩论时，促请伊斯兰发展局（Jakim）交代此事。

她说，该公司多年来一直在没有清真认证的情况下营运，为何相关当局一直没有察觉。

“这家公司是谁拥有的？为何当局之前没有对它采取行动？”

“这不仅是执法或食品卫生问题，更涉及穆斯林有权获得真正符合清真标准及伊斯兰教法要求的食物。”

莎拉米雅要求伊斯兰发展局说明，将采取哪些进一步措施，以防止类似事件重演。

“首先，对于发现进行不符合伊斯兰教法要求的鸡只屠宰活动的场所，伊斯兰发展局将采取什么行动？这包括在违规情况下撤销或暂停其清真认证。”

“伊斯兰发展局将如何确保已经“分销至餐馆、超市、餐饮店及其他销售点，包括吉隆坡在内的巴生谷地区的鸡肉，如果证实不符合清真标准，可以追踪并召回？”

“政府是否计划加强对屠宰场的监督，包括强制安排清真监督员驻场，以及定期展开突击检查？”

“我希望强调，清真标志不仅仅是个商业标志，更是一项宗教托付，也是对穆斯林消费者的保证。”

大臣促当局加强监督

此前，《Astro Awani》报道，雪州伊斯兰宗教局两天前突击检查蒲种一处作为鸡只屠宰场营运的场所，发现业者在加工线上使用一种称为“水浴电击致昏法”的方法。

这项方法引起怀疑，即鸡只可能在进行规定的伊斯兰教法屠宰程序之前已经死亡，因此可能不符合清真标准，穆斯林不得食用。

据报道，雪州伊斯兰宗教局也从业者处充公超过6.5公吨、价值8万5400令吉的生鸡肉。

另外，《每日新闻》报道，雪州大臣阿米鲁丁呼吁当局加强对屠宰场及牲畜加工场所的检查，以确保它们符合规定标准。

他说，对于被发现违法者，必须采取严厉行动，包括提控上庭。

“当局展开突击检查，接下来必须采取适当行动，包括提控及其他措施，以便我们能够执行法律。”

“清真认证机构与地方政府必须合作。应该定期展开检查，确保屠宰场等敏感作业场所遵守规定的程序及标准。”