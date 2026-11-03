国会报道

首相安华捍卫针对边境管制与保护机构总监苏海利的调查与检控，表明无论个人功绩或品性为何，皆不能凌驾于法律程序之上。

他今天在国会下议院举例：“我不能说因为议长是好人，议长就能掌掴官员。”

“倘若议长打了人，我不能保证能按法律程序让议长免责。”

他说明，针对苏海利的法律行动，是源于警方接获的投报，任何报案均须依法彻查。

他表示，自己私下认识苏海利，对其感到同情也肯定其工作表现，惟强调官员履职必须恪守专业，任何违法行为皆须依法依规处理。

他亦指出，1998年时任全国总警长拉欣诺也因殴打人而入狱。

“切莫要求我或内政部长（赛夫丁纳苏丁）干预至此。”

驳检控具政治动机说法

此外，安华提醒，检控权隶属于总检察署，驳斥此事存在政治动机的说法。

“倘若公职人员遭提控，将按照调职或停职等程序办理，内政部长对相关事务更为详知。”

“我在此予以澄清，因有人试图混淆视听。”

安华当时是在回应伊党亚娄国会议员沙希旦的质询。

沙希旦要求政府说明，既然苏海利（上图）表现出色，何以会被调回警队？

他也质疑，闭路电视片段外流后，当局决定优先处理警方报案，而非边境管制与保护机构的内部报告。

苏海利曾任武吉阿曼刑事调查局主任，于去年7月1日借调至边境管制与保护机构。

他因涉嫌在吉隆坡国际机场粗暴对待两名警员，于10月21日在雪邦地庭面控。

10月29日，内政部长赛夫丁纳苏丁透露，内政部决定终止苏海利在边境管制与保护机构的借调安排，将回归警队，新职务将由警方厘定。

然而，总警长卡立翌日表示，必须事先获得国家元首苏丹依布拉欣御准提前终止苏海利在边境管制与保护机构的任命，警方方能厘定其新职。