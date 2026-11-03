吉隆坡高庭驳回已故前财长达因的遗孀奈伊玛、两名儿子与两名律师入禀的原诉传票，意味无法终止针对他们涉嫌“推翻政府阴谋”的调查。

法官英德拉（S. Indra Nehru）在仅约三分钟的简短裁决中指出，现有证据不足以证明警方的调查怀有恶意，因此批准答辩方提出的撤销诉讼申请。

“本庭面前没有确凿证据，能够证明目前进行中的警方调查存在恶意。”

“有关警方调查可能受到第一答辩人（首相）所谓公开言论影响的指控，只是缺乏事实支持的揣测或假设，无法据此证明调查怀有恶意。”

“首相据称发表的言论，与这项独立进行、并以警方接获的投报为依据的调查之间，并无任何关联。”

法官也没有谕令任何一方支付堂费。

奈伊玛于今年3月6日，连同两名儿子阿米（Amir Zainuddin Daim）与阿敏（Amin Zainuddin Daim），以及他们的律师阿缪扎里夫（Amir Zhariff Abdullah）与尼占丁（Nizamuddin Hamid）入禀上述诉讼。

他们寻求法庭宣判，警方针对所谓“推翻政府阴谋”的调查属非法且违宪，同时带有恶意、出于不正当动机，且滥用法定权力。

他们将首相安华、全国总警长卡立，以及马来西亚政府列为答辩人。

今日的聆讯中，起诉方的律师为古迪亚星（Gurdial Singh Nijar）及欧添惠（Abraham Au，音译）；答辩方则由高级联邦律师沙列胡丁（Sallehuddin Md Ali）和联邦律师苏利欣（Solihin Md Zaki）代表。

流传所谓公关方案

今年初，总警长卡立依斯迈透露，警方正援引《刑事法典》第124B条文（破坏议会民主罪），调查一名“有影响力人士”勾结国际媒体，试图推翻政府的指控。

报案书点名奈伊玛于去年7月召开线上会议，商议利用国际媒体向首相安华及时任反贪会主席阿占巴基施压的计划。

奈伊玛两名子女、两名律师，以及一家国际战略沟通公司的数名代表据称出席是次会议。

社媒随后流传所谓达因（上图）家族的公关方案，其中策略为削弱政府的叙事，将针对达因家族的法律程序塑造成出于政治动机的打压，而非正当的反贪行动。

安华于3月3日提到，奈伊玛家族的计划可能与“知名犹太复国主义团体”有关。

然而，达因家族与律师已经否认涉及推翻政府或破坏议会民主。