马六甲州选

“昨天我们开会，今天就把事情带到首相安华面前。今天也获得批准了。这就是Z世代的行事作风。”

除了在网上疯传的这番言论，慕克里苏（Mukhlisul Mubin Julasapiyah）也讲述了自己如何“闯入”财政部，反映当地一个渔民协会拖欠税款的问题。

现年24岁、来自诚信党的慕克里苏是希盟在马六甲州选举中派出的瓜拉宁宜（Kuala Linggi）州议席候选人。他果断直接的行事作风引起关注，一些人赞赏他愿意将问题直接带到政府最高层处理。

会见财政部长安华的政治秘书卡米（Kamil Munim）后，他最终成功取得首相在有关事项上的签署。

他说：“如果必须一路走到首相的办公桌前，我也愿意为瓜拉宁宜挺身而出。”

不过，他的做法也遭致批评，尤其是他利用“关系”（cable）解决马六甲西区渔民协会拖欠7万令吉税款和罚款的指控。

这名马六甲州选举中最年轻的候选人，也因在希盟宣布他为瓜拉宁宜候选人后，分发农业及粮食安全部的食物篮而受到抨击。

慕克里苏将在三角战中挑战国阵原任州议员罗斯里（Rosli Abdullah），另一名候选人则是代表同心党上阵的努法哈娜（Nur Farhana Hamzah）。

具有政治家族背景

瓜拉宁宜州议席从未由非国阵候选人赢得。在2021年州选举中，罗斯里以51%的得票率保住这个马来选民占多数的议席。马来选民占该选区选民总数的70%以上。

另一方面，诚信党仅获得24.7%的选票，伊党则取得23.6%。

有趣的是，慕克里苏的父亲朱拉沙比雅（Julasapiyah）曾五度竞选这个议席但都落败，其中四次代表伊党上阵，另一次则代表由前伊党领袖成立的诚信党。

尽管一些党内支持者欢迎慕克里苏出战，但也有人质疑希盟为何决定派出一名他们形容为“草莓世代”的候选人。

“草莓族”一词源自1990年代的台湾，用来形容被认为娇生惯养、抗压能力不足的一代人，就像外表鲜艳好看、却容易碰伤的草莓。

这个标签后来也重新出现在有关Z世代的讨论中。Z世代一般指1997年至2012年出生的人士，如今年龄介于14岁至29岁之间。

打破草莓族刻板印象

马六甲希盟主席阿德里（Adly Zahari）为派出慕克里苏的决定辩护。慕克里苏是马来西亚国大法律系毕业生，数个月前才完成学业。

阿德里上周在吉隆坡接受《当今大马》访问时承认，遴选慕克里苏并非容易的决定，尤其是他并非诚信党青年团领袖。

“尽管很多人从个人层面或他的工作方式批评他，认为这里做错、那里也做错，但我认为，如果我们不想犯错，那就什么都别做。”

这名前马六甲首长觉得，慕克里苏的行动挑战了外界对其世代的负面刻板印象。

“我认为慕克里苏不代表那种‘草莓世代’的刻板印象。他所做的事，间接显示他反驳了Z世代就是草莓族的说法。”

“或许他做得越多，犯的错也会越多。但这就是Z世代，我们确实必须鼓励他们去尝试做事。

“因此，如果我们要创新、改善研发工作，就必须在成功之前经历上千次失败。”

属潜在未来领袖世代

慕克里苏并非马来西亚选举史上最年轻的候选人。峇都国会议员巴拉卡兰（P Prabakaran）在第14届全国大选时，以22岁之龄以独立人士身份竞选并中选，成为马来西亚史上最年轻的国会议员。

他也打破了前首相纳吉保持的纪录。纳吉在1979年首次参选时年仅23岁，并成功当选。

阿德里补充说，慕克里苏代表着一个有潜力成为国家未来领袖的世代。

“我们给他机会时，我要求他专注于人民。他能做什么，就尽力去做。至于是否选择他，交由人民决定。”

“因此，我感谢安华和诚信党主席给予机会，让我们在马六甲提名一名年轻候选人。”

争取年轻选民的支持

值得一提的是，瓜拉宁宜拥有相当数量的Z世代选民。根据最新选民数据，18岁至29岁的选民占该选区选民总数的24.6%。

然而，这个比例仍低于马六甲其他几个州选区，包括巴也隆布（35%）、双溪乌浪（31.8%）、丹绒比达拉（27.7%）及榴梿洞葛（29.8%）。

阿德里补充说，尽管面对政治挑战及可能出现的选举风向变化，希盟仍会尽最大努力争取选民支持。

“希盟方面，我们会尽力运用现有资源。考虑到政治挑战及可能出现的政治浪潮，我认为马六甲将迎来变化。”

“马六甲人民愿意在多大程度上给予我们机会，就要等到11月14日，由他们作出决定。真主保佑。”

根据2021年州选举成绩，慕克里苏要攻下瓜拉宁宜将面对艰巨挑战，尤其是在国阵与国盟合作的情况下。此外，希盟也可能流失选票给同心党。这个由前公正党党员成立的政党，同样竞选该议席。

年轻选民的政治倾向往往受到当地环境与切身关注事项影响，包括就业机会、教育，以及是否有适合青年使用的设施。

在选民种族背景较多元的城市地区，年轻选民可能更重视廉正及良好施政等课题。

不过，整体政治环境及选民社群对政党的观感，也会影响他们的选择。例如，在第15届全国大选中，许多年轻马来选民倾向支持国盟，而国盟当时已在社交媒体建立强大影响力。



