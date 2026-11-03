国会报道

《马来西亚前锋报》出版公司Media Mulia近日重组业务并让近100名员工带薪休假，诚信党埔莱国会议员苏海占敦促政府说明如何协助受影响的员工。

苏海占今日在国会问答环节提出附加提问时提出《马来西亚前锋报》员工的处境，由于该公司据报面临管理及财务危机，约100名员工的饭碗受到威胁。

“我们获悉，《马来西亚前锋报》目前正面临管理及财务危机。”

“这些员工可能背负财务承诺、有孩子需要抚养、家庭开销及其他责任。”

苏海占也强调《马来西亚前锋报》的历史意义，尤其是该报在国家独立时期所扮演的角色。

“这是一家在国家独立时期发挥重要作用的机构。”

“政府建议采取什么措施来解决这个问题？”

副部长列举多项措施

对此，人力资源部副部长凯鲁列举了多项可用于协助遭裁退员工的措施，但并未针对《马来西亚前锋报》的情况作出具体回应。

凯鲁指出，如果确实发生裁员，该部可协助员工申请就业保险制度下的援助。

“如果这类情况真的发生，部门有几项措施可以采取。”

“首先，我们将要求并劝告有关公司申请援助，并通过就业保险制度进行资格评估。”

他解释，员工必须在失去工作的日期起60天内提交就业保险福利申请。

申请者也必须提供证明文件，以确认他们符合资格，同时须遵守规定的缴纳条件及失业相关条款。

Media Mulia昨日宣布，近100名员工将带薪休假，作为公司重新检讨商业模式、营运架构及企业方向的战略评估一部分。

这家出版《马来西亚前锋报》和《Kosmo!》的公司表示，随着媒体行业发生变化，尤其是转向数码平台，因此采取这些措施为确保公司能够继续生存。

该公司说，这项计划将让公司重新评估营运需求及人力资源需求，同时加强数码业务。公司也承诺，将根据现有法律保障员工的福利及权益。