国会报道

首相安华发出警告，声称马来西亚可能会在全球地缘政治局势升温之际，成为网路及其它安全威胁的目标。

安华今日向国会下议院发表部长声明，指称国家安全理事会昨日召开特别会议，评估数位化与网路攻击的影响，以及西亚等地区地缘政治局势升温的后果。

不过，他并未建议国民储备应急物资，仅说明政府正提升内部防备，加强各部门、安全机构、战略领域间的协调，以应对潜在威胁。

“昨日的会议与筹备工作确立了数项重点措施。”

“第一，强化各部门与机构间的协调；第二，提升应对国内外各类威胁的战备能力。”

其它措施包括加强对国家战略基础设施及领域的防护，涵盖能源、交通、金融、食品供应，同时透过科技提升民众准备程度及机构的履职能力。

多国遭到网路攻击

在如今国际局势不稳定性递增之际，欧盟、加拿大、日本等国家已建议自家公民储备三至十天的食品。

安华解释，这是缘于相关国家频频发生数位基础设施与政府行动系统遭网路攻击的情况。

他举例，比利时遭遇网路攻击迫使财政部关闭国家税务网站；丹麦黑客入侵中央人口登记系统，波及近900万人身分资料。

此外，美国联邦选举委员会的报备系统在参议院选举前夕据报中断41小时；日本的网路入侵事件泄露逾10万警务人员个人记录，波及数个警区的警务运作。

“我们绝不能认为这些威胁遥不可及，发生在欧洲、美洲、日本的情况已让相关国家警钟长鸣。”

拟安排国安会汇报近况

安华说明，政府正密切监察邻近国家海外情报活动的潜在安全威胁，并特别提及以色列情报机构在本区域的活动，尤其据称位于普吉岛与泰南地区的以色列人聚居点。

他表示，马来西亚情报机构将这些新动向视为对国家的潜在威胁。

他回应国盟比鲁兰国会议员罗纳建迪的附加提问时说，“马来西亚确实被列为其中目标。”

“原因有二：其一，我们在数位领域与数据中心的实力名列前茅；其二，我们在某些国家，尤其欧美视为极具争议的部份课题上立场坚定，特别是巴勒斯坦与加沙课题。”

安华建议，倘若国会同意，国家安全理事会总监可在未来一两天举行闭门会议，向朝野议员汇报最新情况。

他呼吁议员切勿掉以轻心，更透露政府昨晚及今早刚接获内政部提呈的最新情报。

“此事非同小可。我因此恳请朝野全体议员合作，给国家安全理事会一个机会，在未来一至两天内就最新进展向大家进行简报。”

昨日，副首相阿末扎希保证，马来西亚的粮食供应足以维持至少六个月，认为无须采取紧急囤积措施，即便外界担忧必需品供给可能面临中断。

“我们认为没有必要采取此类措施，因为我们的粮食安全与库存水平皆很充足。”

“我们确信自己具备维持至少六个月粮食安全的能力。”