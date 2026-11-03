中午1点12分更新

TuJu导航应用程序现已重新上线，但自身不再提供任何导航服务。

相反的，截至10月30日的最新版本显示，用户点击导航功能时，该应用程序会直接启动谷歌地图（Google Maps），包括前往休息站的导航。

此前，首相安华曾推动马来西亚人改用TuJu作为导航应用程序，但此举持续引发批评。

颇具讽刺意味的是，据报道，谷歌地图会采用部分来自Waze的数据，例如道路封闭及交通事故的资讯。Waze同样由谷歌拥有，但由于该应用程序被指与以色列有关联，政府有意禁止国人使用。

目前，谷歌地图与TuJu似乎并未整合。这意味着，若用户想使用TuJu提供的交通摄像头功能，就必须在行驶途中切换应用程序。

至于TuJu的交通资讯栏目，内容实际上只是汇整并显示马来西亚大道局（LLM）在面子书发布的帖文。

被传召向特委会汇报

工程部长亚历山大（上图）今日在国会受访时表示，部门官员及马来西亚大道局已接获传召，将于本周某个时候向国会特别遴选委员会汇报TuJu的问题。

询及应用程序开发商Prosignal Consortium私人有限公司是否也接获传召时，他说：“我不清楚委员会的听证会是否也会涉及这家公司，但特别遴选委员会已传召工程部，针对TuJu相关课题作出说明。”

亚历山大进一步指出，工程部上周末举行了一场部门内部干训营，所有隶属该部门的机构均有参与，会上也讨论了TuJu需要改进之处，并将有关事项纳入部门明年的整体行动计划。

“我们举行干训营，讨论2027年的行动计划。每年财政预算案在政策阶段获得通过后，部门旗下所有机构都会聚集在一起，进行这项年度活动。”

“我们花了两天时间一起讨论，期间也稍微谈及TuJu。我们采取积极主动的措施，不仅针对TuJu，也涵盖其他所有事务。”

政府发言人法米法兹上周六曾表示，若政府在TuJu导航应用程序的功能方面获得误导性资讯，马来西亚大道局高层管理人员必须承担责任。

政府禁止公务员使用

10月20日，安华曾以国家安全为由，呼吁马来西亚人从Waze转用TuJu。他当时指出，Waze与以色列有关联，可能导致马来西亚人的数据遭到滥用。

政府也决定禁止公务员使用Waze，并考虑进一步全面禁止所有马来西亚人使用该应用程序。

然而，用户很快发现TuJu不具备实际所需的导航功能，导致该应用程序随后下线。

马来西亚大道局主席哈斯尼（Hasni Mohammad）接受《当今大马》访问表示，TuJu不是为了直接与Waze竞争而开发。

他说，TuJu的主要开发目的，是改善收费大道沿线的服务，而非成为一款功能齐全的导航应用程序。

他也担心政府在一次安全简报会上，可能未获充分告知TuJu的实际功能，而他本人并未出席该场简报会。

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