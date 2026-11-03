马六甲看守首长阿都拉勿否认州内55项发展计划出现问题，并指一些停滞的工程承自前朝政府，包括希盟政府。

公正党副总秘书西瓦玛拉昨日要求阿都拉勿交代去年6月尚未动工的55项州发展项目进展，阿都拉勿回应，这类计划的落实往往横跨多个政府任期。

“这些计划的落实是漫长过程，从一任首长交接到另一任，包括我们对立阵营的朋友（希盟），他们过去也曾担任首长。”

“他们自己也知道，谈到停滞的计划时，存在不同类别，包括州政府及联邦政府的计划。”

根据《MalaysiaGazette》报道，阿都拉勿今日巡视爱极乐一间竞选行动室后受访时指出，首相署执行协调单位通常负责协调联邦计划，而私人界发起的计划则取决于相关公司的财务能力。

昨日，西瓦玛拉（上图）要求阿都拉勿说明去年6月尚未动工的55个发展项目的进展。

她说，阿都拉勿曾于2025年6月10日透露，全州241个发展项目中，有86个已经完成，100个正在推进，另有55个尚未动工。

她追问，这55项计划当中，有多少已动工、完成，或仍然延误，并要求州政府完整列出有关计划的地点、拨款、执行机构及完工时间表。

然而，阿都拉勿在回应中，并未逐项交代这些计划的最新进展。

无意追究他人责任

阿都拉勿以马六甲单轨列车及填海发展计划为例指出，这些都是政府给予投资者特许经营权的私人计划。

“马六甲大部分被搁置的计划，例如单轨列车及填海计划，都是私人界发起的项目，政府将特许经营权授予有意在马六甲投资的公司。”

“或许在经历数轮全球经济衰退后，这些公司不再具备足够的财务能力，导致有关计划被搁置。”

不过，阿都拉勿坚持，他无意归咎于前朝政府，并强调他的首要任务是让出现问题的计划恢复运作。

“我曾承诺不会追究他人的责任，而我们也了解问题所在。”

“或许是预算不足，又或许是计划没有获得妥善管理，最终导致它们成为问题计划。”

阿都拉勿承诺，若国阵在11月14日的州选中获得新的执政授权，政府将根据当时的经济状况，逐步恢复搁置计划。