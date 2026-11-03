国会报道

通讯部副部长张念群表示，本地导演余修善执导的《虎纹少女》能够代表大马角逐奥斯卡最佳国际影片，惟在国内上映时却遭删减，令人费解。

《东方日报》报道，张念群今日在国会下议院部门问答环节时说，《虎纹少女》于2023年在法国康城影展荣获影评人周大奖，之后获选代表大马角逐2024年奥斯卡金像奖。

但她指，《虎纹少女》在大马上映时却需删剪部分片段。

“一部电影可以代表马来西亚登上国际舞台，但大马观众却无法在自己的电影院观赏完整版，这是非常奇怪的事情。”

张念群是回答国盟甲抛峇底国会议员茜蒂玛丝杜拉的提问时，如此表示。

此外，张念群表示，当局允许部分18岁以上分级电影，在不删剪特定镜头的情况下上映，对本地电影业而言是一项良好发展。

但她强调，这不代表所有18岁以上分级电影都可以毫无限制地上映，而是将电影审查方式从过去以删剪镜头为主，转向依据观众年龄进行分级。

导演曾抗议遭删减

《虎纹少女》是由G Grrrl Pictures制作，导演余修善首次执导的剧情长片。

《虎纹少女》讲述一名12岁女孩发现自己的身体正经历骇人变化，并结合大马“虎人”民间传说，是部风格强烈的奇幻青春成长电影。

《虎纹少女》曾于2023年10月，在本地特定影院上映，惟导演余修善不满影片片段遭删减，更直言有关删减版电影，与其指导的电影并非同一部。

随后，国家电影发展局主席卡米奥曼观看完整版后挺《虎纹少女》，认为该电影没有任何不当情节。

对于导演跟删减版电影切割的情况，卡米奥曼为电检局缓颊，说明该局也不过是按照审查指南行事，并无恶意。

2023年10月，通讯部长法米当时说，电影遴选委员会（JKPF）及国家电影发展局（FINAS）决定推选《虎纹少女》代表大马，角逐2024年奥斯卡的最佳国际长片奖。

在此之前，该电影夺得第76届康城影展的“国际影评人周”大奖，并在加拿大奇幻电影节荣获评审团特别提名奖。