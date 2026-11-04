沙巴政府后座议员俱乐部主席玛西翁呼吁，让马来西亚首座核能发电站落户沙巴。

《星报》报道，玛西翁建议沿着沙巴海岸线部署浮动核电站。

他表示，相较陆上设施，浮动核电站建设成本更低、铺设更快，且能降低风险。

“马来西亚是时候迈入核能发展阶段，以契合国家拟议在2030年跻身发达国家行列的框架。”

他要求沙巴政府与联邦政府在核能计划上展开合作，并就此事在MA63执行行动理事会机制下展开正式会谈。

玛西翁表示，沙巴必须为2031年用电量飙升做好准备，同时应对全球化石燃料价格波动，并实现碳排放目标。

在此之前，副首相兼能源转型部长法迪拉透露，沙巴与马来西亚半岛是未来十年落实核能开发的最切合实际选址。