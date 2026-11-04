政府通过租赁28架直升机供政府机构使用，节省30亿令吉，其中两架AW139直升机则分配予大马消拯局，使该局的直升机增至10架。

房屋及地方政府部长倪可敏说，采用租赁而非购买的方式，也意味着相关公司须负责15年租期内的维修保养工作。

他今日在消拯局AW139直升机启用仪式致词时说：“过去我们必须购买，如今改用租赁方式，也无需再负责维修保养。”

谈到新增的两架AW139直升机，倪可敏说，这有助于加强消拯局执行搜救行动、扑灭森林火灾、运送病患及遗体，以及提供后勤支援的能力。

他说，使用空中装备可加快将救援队伍送抵事发地点，同时降低人员在搜救行动中疲劳及受伤的风险。

“在增添这两架AW139直升机之前，消拯局共有8架直升机，按策略部署在槟城、雪兰莪及砂拉越的3个空军基地。

“该局也有26名直升机机师，包括具备AW109及AW139直升机飞行培训资格的教官，以确保行动顺利展开。”

倪可敏强调，需继续以飞行安全为优先，同时加强各机构与业界在航空科技发展、培训及专业人才培养方面的合作。

出席者包括房政部秘书长诺阿兹曼、消拯局总监诺希山、西星集团董事经理赛阿兹曼，以及意大利驻马大使拉斐尔兰盖拉。



