近600名高官显要未依法为帮佣缴纳社险，遭当局查获。

《马新社》报道，人资部长拉玛南透露，截至11月1日，社险机构初步排查发现，共有1万零33名雇主未履行缴纳社险的义务，上述598人即名列其中；另有2万6669名雇主有欠缴记录。

政府给违规雇主设下限期，要求他们在12月7日以前补缴欠款，持续违法者将面临执法行动。

受询及违规雇主名单是否有内阁部长时，拉玛南暗示，部份涉案者的阶层甚至高于部长。

“名单中甚至有高于部长的……这（598人）涵盖了公私领域身居要职者。”

“人资部严正看待帮佣未依法登记与缴纳社险的问题。”

“这包括受雇于显要人物、国会议员、州议员，以及任何以雇主身分行事者所聘用的帮佣。”

或面临最高2年监禁

拉玛南说明，涉事者若未在12月7日前履行义务，则当局将随即展开执法行动。

他表示，当局将首先开出罚单，持续违法者一旦获定罪，将面临最高2年监禁，或1万令吉罚款，或两者兼施。

“我们无意使任何人难堪……请自行核查是否已完成缴费。若已完缴，谨此致谢；若尚未缴纳，请补缴。”

“法律面前人人平等，任何人概不例外。”

“连对自己家中工人的最基础责任都未能尽到，就遑论保障劳工福祉与权益了。领袖必须以身作则恪守法律。”

拉玛南说明，他已指示社险机构要坚定立场，对未尽责任的雇主加强监管与执法。

他强调，此次排查行动主旨并非开罚，而是确保帮佣获得应有的社会保障。