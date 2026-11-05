巫统最高理事拉兹兰不满希盟给兼任第一副首相的自家主席阿末扎希扣上“叛徒”帽子，挑战对方以相同的标准对待第二副首相法迪拉。

法迪拉所领导的砂盟近期表明，将会在砂选中竞逐全数82个议席，并且明确排除与西马政党合作。

《巫统在线》报道，拉兹兰据此与国阵巫统在先前州选与联邦盟友打对台的情况并论——国阵当时的做法引起了背叛政治伙伴的质疑。

拉兹兰回顾国阵在柔选期间竞逐全数56席一事，主张此举仅是行使寻求民意授权以维持执政地位的权利。

他表示，任何秉持独立意识型态与政治斗争目标的政党，皆享有这项权利，不应被曲解为背叛联邦团结政府伙伴的行为。

他质疑道，希盟面对国阵时大肆加以“叛徒”标签，当政局易地而处，希盟如今会否秉持相同的态度？

“他们给第一副首相贴上叛徒标签，如今面对砂拉越的局势，可敢称第二副首相为叛徒？”

“不要在只有涉及巫统与国阵时才敢动用叛徒标签，但在遇到其它阵营的类似情境时选择保持沉默。”

强调巫统未背叛盟友

拉兹兰亦强调，国阵未曾背叛任何阵营，加入团结政府的决定即是恪守政治稳定与全民利益的凭证。

他表示，国阵先前竞逐全数56席拟全面统领柔佛，招致背叛盟友指控，希盟甚至在自家代表大会上挑起此事。

“我们是不同的政党，有着不同的政治理念与斗争，却仍然四处被标签为叛徒。”

他补充，国阵对政治胜利历来态度温和，并未武器化立场差异以攻击或贬损对手。

拉兹兰声称，政治成熟取决于坦诚与对不同立场的尊重，而非视利益归属选择原则。

“倘若国阵仅因拟议参选寻求民意授权便遭质问并标签为叛徒，其它政党也应准备就各自的行动与政治立场接受同等审视。”

“不要将原则用作攻击他人的武器，却在原则不符自身利益时便弃如敝履。人民自有公论，能辨识谁始终如一地斗争，谁又只是在养尊处优时空谈原则。”

砂盟拒与西马政党选举合作

砂盟拒绝在砂选与西马政党并非秘密。

《达雅日报》报道，砂盟发言人阿都卡林表明，联邦层级的政治合作，不必然转化为砂拉越本土的竞选伙伴关系。

“所以，如果公正党声明有意展开合作，那是为时已晚了。我们仍会将你们视为在野党。”

他补充，行动党、伊党、土团党、诚信党，亦是如此。

阿都卡林表示，倘若将砂拉越的政治未来交托于西马政党，则砂拉越的重大决定最终都得获得其身处西马的全国领导层所核准。

“这不是我们所希望的安排。既然我们有着能够在此间为人民福祉作决定的砂拉越本土政党，为何还要经历这种层层干预？”

砂拉越议会于10月26日解散，目前正待选委会明日开会决定日程。