国会报道

联邦政府以避免干扰法庭审讯为由，拒绝此时公开太平监狱惨案闭路电视录像。

内政部说明，相关录像已移交警队，以作调查及后续行动的证物，因此必须考量到其证物属性，以确保司法公正。

“公开录像恐将干扰法庭审讯、影响证人供词，并对相关各造造成偏见与成见。”

“鉴于此，目前无法向国会议员播放相关录像。”

“政府会确保本案证物的处理与公开顾及司法公正、庭审程序完整，并且遵循既有的法律规定。”

至于此前将录像呈予人权委员会听证会一事，内政部解释，当局是按照《人权委员会法令》第14条文规定，应人权委员会主席的要求与指示提交录像。

内政部补充，该录像当时仅限专案小组成员与主持听证会人员闭门播放，仅限听证用途。

内政部是透过书面答复的方式，回应行动党士布爹国会议员郭素沁的质询。

郭素沁要求政府说明，是否准备在国会向众议员播放太平监狱惨案闭路电视录像。

2025年1月17日，太平监狱发生执法暴力事件，导致80至100名扣留者受伤，更造成1名扣留者死亡。

5月25日，人权委员会发布调查结果，查明太平监狱暴动实际上是监狱管理层与狱卒所挑起，且在期间滥用武力肉体侵害囚犯，更在事后玩忽职守、假造医疗记录掩盖罪行等。

多名狱警随后陆续被提控，案件仍在审理中。