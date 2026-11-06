自本月16日起，新加坡和马来西亚将把跨境德士服务配额，从现有的各自300辆增至500辆。

两国交通部发表联合文告说明，两家召车平台即CDG Zig私人有限公司和Kumpool私人有限公司，也将从同日起获准通过这项计划提供服务。

“通勤者及司机将拥有更多跨境点对点交通服务选择，享有更大的便利，以及更好的出行体验。”

联合文告表示，这项改善体现马新持续致力于加强跨境交通连接，并提升两国旅客出行体验。

“这些改善措施将进一步巩固马新之间紧密的商业联系和民间交流。”

新增两电召车平台

另一方面，陆路公共交通机构（APAD）总监阿末拉迪（Ahmad Radhi）表明，大马欢迎扩大跨境德士配额，以及新增两家持牌平台营运商的进展。

“……这标志着提升跨境载客服务的重要里程碑，有助于完善大马新山与新加坡的首程和最后一程的交通连接。”

“我们希望这项新进展能够进一步加强两国的交通连接。”

两家新的电召车服务营运商CDG Zig和Kumpool，将加入GrabCar私人有限公司的行列，成为跨境德士计划下的持牌营运商。

新加坡陆路交通管理局局长黄南指出，增加跨境德士配额，是加强马新跨境交通连接的重要一步，也反映两国长期以来稳固的合作关系。

“通过扩大持牌跨境交通服务的供应，我们将为旅客提供更多选项和更弹性的出行安排。”

“我们将继续与大马同僚紧密合作，改善跨境交通服务，以更好地满足两国旅客的出行需求。”

马新于今年5月4日宣布加强跨境德士计划，旨在为旅客提供更大的便利，并确保两国交通服务供应商和司机享有公平的营运环境。

该措施包括为电召车预约服务增设指定上车地点、提供更弹性的下车地点、增加持牌照跨境德士配额，以及增设相关规定，以加强取缔非法跨境点对点载客活动。