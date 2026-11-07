农业及粮食安全部长莫哈末沙布强调，政府并未采纳马来西亚消费人协会联合会的建议，即指示民众储备足够支撑72小时的粮食。

他敦促民众无需恐慌性抢购，反之应根据各自需求，维持正常的日常消费习惯。

“我们确实对当前局势感到忧虑，包括网络安全威胁，但情况还未发展到需要政府指示人民储备粮食的程度。”

他今日是在武吉卡迪为昌明农业促销活动主持开幕仪式。

昨日，FOMCA建议消费者储备至少72小时的粮食和基本生活必需品，以防范全球地缘政治局势不明朗和天灾可能造成的供应中断。

保证粮食储备充足

末沙布保证，马来西亚目前的白米库存足以应付未来六个月的需求，政府也将持续增加储备。

“冷冻鱼供应也保证足以支撑未来八个月的需求，因此民众无需过量购买，否则只会引发问题，并导致其他消费者难以获得所需供应。”

他说，农粮部也持续评估当前局势，包括与大学和气候变化专家等研究员合作，以掌握最新情况。

他指出，政府未雨绸缪，已要求渔业发展局（LKIM）与拥有冷冻储存设施的私人业者合作储备鱼类，尤其是市场需求较高的“人民鱼”（ikan rakyat），即价格较亲民、深受消费者欢迎的鱼类。

此外，末沙布说，政府计划在全国举办5000场昌明农业促销活动，目前已举办3400场。

他说，这项活动让消费者以低于市价10%至30%的价格购买必需品，旨在减轻人民的生活成本负担，尤其是乡村和小城镇居民。

不过，他指出，为了在助人民节省开销，以及助当地零售商维持生计之间取得平衡，当局采取每周举办的方式。