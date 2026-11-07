前首相纳吉居家服刑安排生变，安盛专案再度要求联邦政府公开特赦局会议记录与相关标准作业程序。

该组织发表文告警告道，若政府拒绝公开相关文件，恐将面临公众的激烈反弹。

“鉴于国会尚未通过任何居家服刑相关法案，当局是否专门为在一马公司相关案件中被定罪的纳吉量身打造了具体的居家服刑法律？”

“马来西亚是否已经沦为双标社会，即显要犯罪享有特殊通道，能将豪宅当狱所服刑，而其余3100万国民则一经法庭定罪就必须在狱中服刑？”

“本组织要求首相安华重申就法治原则即宪政框架的承诺，而这正是国家治理体系的根本。”

纳吉此前因SRC案获判罪名成立须在狱中服刑，惟事后获得特赦，刑期从原先的12年减半至6年，罚款也从2亿1000万令吉骤减至5000万令吉。

特赦局9月18日再度特赦纳吉，让其以居家服刑的方式执行剩余刑期至2028年8月23日，条件是须缴付5000万令吉的罚款。

巫统昨日为纳吉缴清SRC案的5000万令吉罚款，以让其得以出狱转居家服刑。

不过，就在纳吉离开监狱转移回家服刑的路上，总检察署以特赦令内容存有歧义有待厘清为由，紧急暂缓了这项安排。

促公开检长法律意见

对此，安盛专案要求公开总检察长的书面法律意见，以及首相署（联邦直辖区事务）部长杨巧双的官方立场。

“拒绝公开这些文件，将削弱公众对法治及议会民主制度本身的信心。”

“政府向来在国际上积极推介体制改革与良好治理，此举恐将动摇国际社会对此的信任。”

该组织补充，安华及其执政联盟伙伴，包括巫统，曾在昌明理念下，号召全民共同构建崇尚文明与法治的社会，向先知穆罕默德治下麦地那看齐。

“在当年崇尚平等的麦地那，难道会对纳吉作出这般量身定制的特权宽容吗？”

安盛专案强调，纳吉所涉的巨额贪污丑闻极其荒谬且令人齿冷，对他姑息纵容就是对国人无情残忍，绝不能被视作理所当然。