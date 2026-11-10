马六甲州选

第16届马六甲州选举自10月31日进入竞选期以来，甲州警方在这11天内接获19宗选举投报，其中涉及蓄意破坏、纵火及发生冲突等违法行为。

甲州总警长祖凯里（Dzulkhairi Mukhtar）说，警方在这段期间共开档调查18宗案件，截至目前尚未逮捕任何人。

“上述大部分案件是援引刑事法典第427条文（蓄意破坏）开档调查，还有涉及焚烧旗帜行为的第435条文（纵火）。

“此外，也有涉及煽动和恐吓的违法行径。”

他今日在甲州警察总部多用途礼堂投票中心完成提前投票后对记者说，这段期间的竞选情况平和且受控，未接获骚乱事件的报告。

投票日部署逾三千警员

祖凯里指出，警方调派669名警员到各地监督州内的竞选活动，以保障公共安全及秩序。

谈及11月14日投票日的准备工作，他说，警方将部署3332名警员，任务包括监督州内所有投票中心的投票过程。

他指出，除暴部队（Pasukan Cantas）也将在当天出动，一旦发生骚乱，警方将采取逮捕行动。

他也奉劝政党支持者谨言慎行、遵守法律，并避免以任何形式恐吓或强迫选民。



