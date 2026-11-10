前首相纳吉居家服刑暂缓后，其代表律师法汉斥责总检察长杜苏基针对纳吉有条件特赦的立场左右不一，不断改变论述。

《新海峡时报》报道，法汉指出，杜苏基昨天发表的言论，不同于总检察署先前的立场。

他表示，杜苏基声称高庭针对纳吉居家服刑颁布的释放令存在明显错误，特别是涉及相关用词与法律条文。

“然而在星期五，总检察署称有两种解读的可能；到了星期六，又改口说问题在于法庭‘释放令’的法律效力。”

“接着到了昨天（星期日），总检察长又说庭令含有明显错误。那么到底哪一句算数？总检察署是说可能存在两种解读，还是指命令本身有缺陷？”

坚称特赦令清晰无疑

法汉（上图）指出，总检察署对文件提出不同的质疑，会导致相关解决方案随之改变，同时驳斥外界指此事存在模棱两可的说法。

“对方频频改变标准，使我们难以精准回应。”

“首先，大家应当明白如何拟定刑事案的庭令，这些庭令全由法庭起草并颁布。”

“辩方既不参与起草，也不敲定措辞。与民事案不同，即民事案通常由律师拟草稿，再呈交法庭核准。”

他强调，这一点至关重要，因为解读这份释放令时，必须完整遵照法庭整体的字面措辞。

法汉表示，这份文件题为“缴付罚款释放令”，并记录纳吉缴清5000万令吉罚款。

他补充，正如有条件特赦所规定，文件同样记录纳吉改以居家服刑方式执行余下刑期。

“这份命令的作用，无非是处理现已缴清的罚款，并确认必须执行特赦，没有任何需要另作解读之处。 ”

未接通知而只能揣测

此外，法汉表示，纳吉的律师团队未曾收到总检察署说明其质疑的任何正式来函，让他们无从辩护，仅能自行根据公布的声明加以揣测。

“因此，我们只能从他们的媒体声明中揣摩用意。”

他补充，律政团队至今仍不确定纳吉何时能调离加影监狱。

纳吉此前因SRC案获判罪名成立须在狱中服刑，惟事后获得特赦，刑期从原先的12年减半至6年，罚款也从2亿1000万令吉骤减至5000万令吉。

特赦局9月18日再度特赦纳吉，让其以居家服刑的方式执行剩余刑期至2028年8月23日，条件是须缴付5000万令吉的罚款。

上周五（6日），巫统为纳吉缴清SRC案的5000万令吉罚款，以让其得以出狱转居家服刑。

不过，就在纳吉离开监狱转移回家服刑的路上，总检察署以特赦令内容存有歧义有待厘清为由，紧急暂缓了这项安排。



