针对最近的食品安全危机，Gardenia公司强调，经获得认证的独立实验室检测，涉及的产品样本均符合适用的食品安全标准，也符合国家食品法令等规定。

Gardenia Bakeries（吉隆坡）私人有限公司昨晚发文告指出，卫生部昨天通过县卫生局派遣官员前往其生产设施，展开调查工作。

“Gardenia Bakeries（吉隆坡）私人有限公司在整个过程中给予全面配合，相关官员亦对本公司现行的食品安全标准作业程序及管理措施进行了审查。”

“我们对于此次审查过程中所获得的正面反馈深感鼓舞。”

Gardenia保证说，食品安全、产品品质及消费者的健康福祉，始终是他们坚守的首要原则。

“我们将一如既往，严格落实各项食品安全管理标准，持续为消费者提供安全、优质及值得信赖的产品，不负广大消费者长期以来对Gardenia Bakeries（吉隆坡）私人有限公司品牌的支持与信任。”

“我们衷心感谢广大消费者、商业合作伙伴及相关政府部门在此期间给予的耐心、理解与持续信任。”

不久前，民众在网上投诉食用Gardenia Original Classic White Bread白面包和Twiggies Choc-A-Lot巧克力蛋糕后，食物中毒。



