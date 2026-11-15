盘点甲州选四大讯息：国阵国盟大胜再动摇布城
马六甲州选
一如外界所料，国阵与国盟联手在周六的马六甲州选赢下24席，以逾三分之二的绝对优势强势执政。
这显示推动两党合作的“马来人大团结”浪潮势头未减，也进一步动摇希盟的联邦政权。
这场州选还透露出哪些关键讯息？以下为您一一盘点。
“马来人大团结”压倒纳吉案与一切争议
进步派选民或许愤慨于纳吉如今得以在优渥条件下居家服刑，也对朝圣基金局（Tabung Haji）和联邦土地发展局（Felda）等弊案耿耿于怀。
然而，甲州选举不仅投票率高（估计约78%的马来选民出来投票），国阵与国盟更横扫全州议席。这足以说明，上述争议根本无法左右多数保守马来选民的投票意向。
马六甲州选
一如外界所料，国阵与国盟联手在周六的马六甲州选赢下24席，以逾三分之二的绝对优势强势执政。
这显示推动两党合作的“马来人大团结”浪潮势头未减，也进一步动摇希盟的联邦政权。
这场州选还透露出哪些关键讯息？以下为您一一盘点。
“马来人大团结”压倒纳吉案与一切争议
进步派选民或许愤慨于纳吉如今得以在优渥条件下居家服刑，也对朝圣基金局（Tabung Haji）和联邦土地发展局（Felda）等弊案耿耿于怀。
然而，甲州选举不仅投票率高（估计约78%的马来选民出来投票），国阵与国盟更横扫全州议席。这足以说明，上述争议根本无法左右多数保守马来选民的投票意向。
马来西亚国际伊斯兰大学（IIUM）政治分析员莎扎（Syaza Shukri）接受《当今大马》访问时指出：“只要能促成马来人领导层团结，那些课题都无关紧要。面对马来人与穆斯林权益受威胁和挑战的论述，领袖团结显然更为重要。”
选举结果也反映，国阵与国盟之间的选票几乎完全转移，不仅守住第15届全国大选的基本盘，下届大选入主布城的胜算也愈发稳固。
行动党独力撑起希盟
安华领导的公正党虽然在希盟中出战最多的10个议席，却再次证明无力交出成绩，全军覆没，一席未得。
就连安华的政治秘书阿兹曼阿比丁（Azman Abidin）也在巴也隆布州席败北，得票率仅37.4%。
更糟的是，公正党竞选10席，竟有2席痛失按柜金。
诚信党同样表现差劲，甲州主席兼前首席部长阿德里（Adly Zahari）在武吉加迪州席重挫，得票率只有34.5%。
双威大学政治学者黄进发受访时认同《当今大马》的分析，认为若非依靠行动党，公正党与诚信党在选民心中其实并无多少号召力。
反观行动党，依然是希盟唯一能守土的政党，成功保住上届赢下的全部4席。
尽管选前选情看淡，行动党仍在爱极乐州席爆冷胜出，且多数票颇为可观；但这并不代表该党毫无压力，来届大选依然面临流失选票的风险。
莎扎指出，这项战绩显示希盟仍未能向选民有效传达联邦政府的施政成果。
“这场选举无异于选民对希盟联邦政府不满情绪的公投。这也意味着，希盟若想在第16届全国大选抗衡国阵与国盟，选前还需下一番苦功。”
“鼠鹿党”再度受挫
拉菲兹领导的同心党（Bersama）虽早在三个月前便进军马六甲布局，却未能站稳阵脚，竞选16席却仍有15席痛失按柜金。
该党虽在望万州席赢得22.5%选票，勉强保住按柜金，但主因恐怕是希盟缺战。
至于其余14个与希盟正面交锋的选区，同心党全线溃败，得票率悉数低于保住按柜金所需的12.5%门槛。
即便在另一个希盟未参战的马来选民为主选区——双溪乌浪，同心党也敬陪末座，得票甚至落后于土团党。
莎扎分析，选民投票向来务实，倾向支持胜算较高的政党；同心党此役表现，令人质疑该党日后即便在巴生谷一带也难有作为。
土团党大势已去
土团党颓势难挽，即便透过信任与供应协议（CSA）与希盟重修旧好，看来也于事无补。
这项协议充其量只帮土团党在竞选的7席中，保住2席的按柜金。
除此之外，迹象已十分明显：土团党支持者纷纷跳船，转而投向在马来人权益议程上占尽上风的胜选阵营。
政局何去何从？
国阵在迈向布城之路高举“马来人大团结”旗帜之际，预料将进一步施压安华解散国会。
不过，安华料将顶住压力，也不太可能反手将国阵踢出内阁，因为此举将动摇昌明政府作为“奉国家元首谕令组建团结政府”的立身之本。
然而，安华可能会加紧推动改革以稳固剩余基本盘，一如他在森美兰州选惨败后，随即宣布废除《大专法令》。
至于同心党，若不想在下届全国大选沦为“一席政党”，就必须想方设法说服选民——即便明知胜算渺茫，也愿意把票投给他们。
国会让鼠鹿赢一席 在必败前提下，安华应该痛定思痛，不用再多迎合马来人大团结的支持者，把大部分进步选民要的目标达成 接下来砂拉越选举且看砂拉越州选民会不会对马来人大团结买单还是进步马来西亚买单 又或者为砂拉越优先买单
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