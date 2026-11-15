马六甲州选

一如外界所料，国阵与国盟联手在周六的马六甲州选赢下24席，以逾三分之二的绝对优势强势执政。

这显示推动两党合作的“马来人大团结”浪潮势头未减，也进一步动摇希盟的联邦政权。

这场州选还透露出哪些关键讯息？以下为您一一盘点。





“马来人大团结”压倒纳吉案与一切争议

进步派选民或许愤慨于纳吉如今得以在优渥条件下居家服刑，也对朝圣基金局（Tabung Haji）和联邦土地发展局（Felda）等弊案耿耿于怀。

然而，甲州选举不仅投票率高（估计约78%的马来选民出来投票），国阵与国盟更横扫全州议席。这足以说明，上述争议根本无法左右多数保守马来选民的投票意向。

马来西亚国际伊斯兰大学（IIUM）政治分析员莎扎（Syaza Shukri）接受《当今大马》访问时指出：“只要能促成马来人领导层团结，那些课题都无关紧要。面对马来人与穆斯林权益受威胁和挑战的论述，领袖团结显然更为重要。”

选举结果也反映，国阵与国盟之间的选票几乎完全转移，不仅守住第15届全国大选的基本盘，下届大选入主布城的胜算也愈发稳固。

行动党独力撑起希盟

安华领导的公正党虽然在希盟中出战最多的10个议席，却再次证明无力交出成绩，全军覆没，一席未得。

就连安华的政治秘书阿兹曼阿比丁（Azman Abidin）也在巴也隆布州席败北，得票率仅37.4%。

更糟的是，公正党竞选10席，竟有2席痛失按柜金。

诚信党同样表现差劲，甲州主席兼前首席部长阿德里（Adly Zahari）在武吉加迪州席重挫，得票率只有34.5%。

双威大学政治学者黄进发受访时认同《当今大马》的分析，认为若非依靠行动党，公正党与诚信党在选民心中其实并无多少号召力。

反观行动党，依然是希盟唯一能守土的政党，成功保住上届赢下的全部4席。

尽管选前选情看淡，行动党仍在爱极乐州席爆冷胜出，且多数票颇为可观；但这并不代表该党毫无压力，来届大选依然面临流失选票的风险。

莎扎指出，这项战绩显示希盟仍未能向选民有效传达联邦政府的施政成果。

“这场选举无异于选民对希盟联邦政府不满情绪的公投。这也意味着，希盟若想在第16届全国大选抗衡国阵与国盟，选前还需下一番苦功。”

“鼠鹿党”再度受挫

拉菲兹领导的同心党（Bersama）虽早在三个月前便进军马六甲布局，却未能站稳阵脚，竞选16席却仍有15席痛失按柜金。

该党虽在望万州席赢得22.5%选票，勉强保住按柜金，但主因恐怕是希盟缺战。

至于其余14个与希盟正面交锋的选区，同心党全线溃败，得票率悉数低于保住按柜金所需的12.5%门槛。

即便在另一个希盟未参战的马来选民为主选区——双溪乌浪，同心党也敬陪末座，得票甚至落后于土团党。

莎扎分析，选民投票向来务实，倾向支持胜算较高的政党；同心党此役表现，令人质疑该党日后即便在巴生谷一带也难有作为。

土团党大势已去

土团党颓势难挽，即便透过信任与供应协议（CSA）与希盟重修旧好，看来也于事无补。

这项协议充其量只帮土团党在竞选的7席中，保住2席的按柜金。

除此之外，迹象已十分明显：土团党支持者纷纷跳船，转而投向在马来人权益议程上占尽上风的胜选阵营。

政局何去何从？

国阵在迈向布城之路高举“马来人大团结”旗帜之际，预料将进一步施压安华解散国会。

不过，安华料将顶住压力，也不太可能反手将国阵踢出内阁，因为此举将动摇昌明政府作为“奉国家元首谕令组建团结政府”的立身之本。

然而，安华可能会加紧推动改革以稳固剩余基本盘，一如他在森美兰州选惨败后，随即宣布废除《大专法令》。

至于同心党，若不想在下届全国大选沦为“一席政党”，就必须想方设法说服选民——即便明知胜算渺茫，也愿意把票投给他们。



