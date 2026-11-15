调查权贵固然风险重重，但对SRC国际公司案前首席查案官罗斯里（Rosli Husain）而言，查案从来就跟调查对象是谁无关。

这名已退休的反贪会官员认为，查案重在坚守廉正、秉公行事，无畏无私履行职责。

罗斯里接受《当今大马》专访时说，他向来深信必须公平待人，包括调查对象，而最终是真主让他拥有坚守这一原则的力量。

“要提控一个人，得先评估证据是否充分。倘若深入调查后发现证据不足，就该欣然接受，不该勉强提控。 ”

“反之，若进一步调查找到有力证据，足以加强立案，就必须果断提控。 ”

“这就是我常说的，绝不能背叛调查结果。”

“终究要在法庭上检验提控内容，审讯期间，任何破绽与疏漏都会无所遁形。若缺乏确凿证据便贸然提控，一旦在庭上暴露弱点，不仅令案情节外生枝，更可能导致败诉。 ”

“正因如此，宗教信仰必须是我们的根本基石。我们深知，世事之上，终究还有更高的问责。”

罗斯里曾领导反贪会调查SRC国际公司案。这项调查始于2015年，然而，他与另一名反贪会官员却在当年8月5日遭警方逮捕，指他们涉嫌参与危害议会民主的活动。

两人在布城的办公室与罗斯里的住家也双双遭搜查。

调查促使纳吉被提控

反贪会的调查最终促使纳吉在2018年被控上庭。

2020年，吉隆坡高庭裁定纳吉涉及挪用SRC国际公司4200万令吉的七项洗钱、刑事失信及滥权罪名全部成立，判处监禁12年与罚款2亿1000万令吉。

2023年8月，联邦法院维持了对纳吉的定罪裁决。

2024年1月，特赦局将纳吉的监禁刑期从12年减至6年，罚款也从2亿1000万令吉减至5000万令吉。

2026年9月18日，纳吉获得有条件特赦，获准在指定条件下居家服刑，直至2028年8月23日，服完剩余刑期。纳吉在巫统代为缴清罚款后，已符合相关条件。

感谢媒体的高度关注

罗斯里去年7月年满60岁已达退休年龄，就此为其32年的反贪会生涯画上句号。

谈起当年侦办SRC案的经历，同僚亲切唤作“大胡子罗斯里”（Rosli Janggut）的罗斯里坦言，调查初期确实曾遇干预，但他不愿多谈。

但他指出，2018年大选过后，所有受传召助查的人士都相当配合，包括纳吉在内。

他将此部分归功于媒体大篇幅报道此案，并借此感谢记者与各新闻机构的协助。

“我也要感谢记者和新闻机构，他们帮了我们很大的忙。”

“海内外媒体纷纷报道此案，有的甚至称之为‘世纪大案’，让我们更容易取得证人与受查者的配合。”

《当今大马》也请罗斯里评论SRC国际公司案的最新进展，包括纳吉居家服刑一事，但这位退休官员婉拒置评。

他也以担心影响另一宗SRC案调查为由，拒绝透露查案细节。

自小迷上查案

回首反贪生涯，罗斯里笑言，自己早在中学时期便萌生对刑事查案的兴趣，当年总爱追看报章上轰动一时的大案报道。

其中最令他着迷的，包括1982年森美兰州议长莫哈末达哈（Mohamad Taha Talib）遇害案、1979年珍佩雷拉（Jean Perera Sinnappa）命案，以及1976年警方剿灭悍匪“莫达清”（Botak Chin，原名黄瑞清）的行动。

“当年‘莫达清’（下图）落网时，有部当红电视剧叫《菜鸟警探》（The Rookies）。我至今仍记得，《马来西亚前锋报》报道警方在锯木厂包围他时，正是采用与剧中相似的策略。”

“当时的雪兰莪总警长是阿纳根德拉（P Alagendra）。我对这些案件甚感兴趣，甚至专程跑到邻居家借报纸来看。”

尽管对警务兴致勃勃，这名电脑科学系毕业生却从未想过投考警队，自认不是当警察的料。

罗斯里打趣说，原因是因为他步操实在太差。

从申请公仆后开启职涯

自玛拉工艺学院（现为玛拉工艺大学）毕业后，他的第一份工作是在吉隆坡股票交易所旗下一家子公司任职。

1993年，他申请加入公务员体系，当时陆路交通局与反贪会前身反贪局（ACA）均有空缺。

罗斯里说，他当时并无特别偏好，便接受反贪局录取，出任助理查案官。

完成必修训练后，他首个派驻地点是彭亨劳勿反贪局分局，随后他凭着曾在股票交易所任职的经验，调往总部加入经济组。

此后，他担任多个职位并节节晋升，最终以吉兰丹反贪会主席的身份荣休。

罗斯里的反贪职涯还曾参与多宗备受瞩目的调查，包括国家企业家机构（PUNB）案及议员涉贪案，并曾执掌反贪会内部调查组，也曾派驻交通部担任廉正官。

退休后开启新篇章

如今，罗斯里的退休生活主要围绕家庭与伊斯兰宣教活动。

这名育有五名子女的父亲表示，他想把余生奉献给宗教事务，为来世做好准备。

“我选择把时间投入宣教与宗教事务，延续先知穆罕默德及其圣门弟子的志业。”

“这方面有太多事情要做。正所谓积善为来世，我想专心多行善功。 ”

“来世已渐渐逼近，不是吗？当像我这样到了60岁，就会明白人生已步入这个阶段。”

“所以我想把心思放在这上面。眼下要忙的事很多，我不想虚度光阴。”

不过，退休并不代表就此彻底告别他的职业生涯。

罗斯里表示，只要有需要，无论举办廉正讲座，抑或培训年轻反贪会官员，他依然会随叫随到。

他补充，能把32年反贪生涯积累的心得传授后辈，继续栽培新人，他感到十分欣慰。

