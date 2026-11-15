国阵主席阿末扎希表示，该联盟无意扩大与国盟的合作关系，以共同迎战第16届全国大选。

不过，他表示，若时机成熟且情况有需要，双方仍可坐下来协商。

根据《新海峡时报》，他是今日出席人民进步党（PPP）屠妖节门户开放活动后，向记者如此表示。

“我们在森美兰和马六甲所经历的是一种政治谅解。”

“我们从未计划将合作关系延伸至此以外，但如果时机成熟，情况也有需要，我们会坐下来商谈。”

称安华有权寻求解散国会

针对国阵是否仍坚持解散国会的立场，扎希表示，首相安华有权力及委托，寻求解散国会。

在马六甲州选中，国阵在与国盟合作竞逐的28个州议席中，成功赢得24席，让双方在州议会取得三分之二多数优势。

至于森美兰，国阵赢得18席，国盟则拿下7席，双方合计掌握36席州议会中的25席，超过取得三分之二多数所需的24席。

有意委派人民进步党上阵

另一方面，根据《马新社》报道，国阵有意委派人民进步党候选人，代表国阵出征来届全国大选。

他说，人民进步党主席罗加巴拉（Loga Bala Mohan）与其他战友依然坚定不移，继续致力让党保持活力。

“在我心目中，除了巫统，马华和国大党及人民进步党也是我们的战友。

“我有意在获得（国大党主席）威尼斯瓦兰和（国大党署理主席）沙拉瓦南同意后，于来届大选委派人民进步党候选人上阵。”

他指出，他也有信心若沙拉瓦南在打巴国会议席重作冯妇，这名前人力资源部长能捍卫该席。

阿末扎希在今年1月18日宣布，人民进步党已重新获被接纳为国阵成员党。https://www.malaysiakini.com/news/765947

他指出，社团注册局发出志期2025年11月25日的信函，已证实该党是国阵的成员党。



