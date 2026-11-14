马六甲州选

选举委员会宣布马六甲州选正式成绩。

国阵与国盟联军共赢得24席，较三分二多数门槛19席还要多出5席。

希盟则是透过行动党守住4席，成为唯一在野党。

土团党、土权党，以及三名独立人皆全军覆没。

新兴政党同心党亦未能达成零的突破，惟保住了所参选16席中其中1席的按柜金，即望万。

以下为选举委员会公布的完整正式成绩：选区 — 胜选政党与候选人（得票 / 多数票）

N1 瓜拉宁宜 Kuala Linggi — 国阵巫统罗斯里（7760票/4883票）

N2 丹绒比达拉 Tanjung Bidara — 国阵巫统阿都拉勿 （1万零79票/8615票）

N3 阿依利茂 Ayer Limau — 国阵巫统哈密（1万零116票/8753票）

N4 林鲁 Lendu — 国阵巫统阿都哈津（8296票/6085票）

N5 打波南宁 Taboh Naning — 国阵巫统祖吉费里（6470票/5027票）

N6 文庙 Rembia — 国阵巫统阿末诺阿兹里（1万零915票/5993票）

N7 牙力 Gadek — 国阵国大党纳达拉惹（6472票/3514票）

N8 马接再也 Machap Jaya — 国阵马华魏喜森（6686票/2236票）

N9 榴梿洞葛 Durian Tunggal — 国阵巫统慕斯达化 （1万零141票/4647票）

N10 亚沙汉 Asahan — 国阵巫统法益鲁（1万1731票/9158票）

N11 双溪乌浪 Sungai Udang — 国阵巫统莱依斯（1万8317票/1万6214票）

N12 班台昆罗 Pantai Kundor — 国阵巫统杜敏娜（8864票/2752票）

N13 巴也隆布 Paya Rumput — 国盟伊党拉菲阿末（1万9723票/7185票）

N14 吉里望 Kelebang — 国阵马华林万锋（1万2522票/7035票）

N15 彭加兰峇都 Pengkalan Batu — 国阵巫统希迪爱莎（1万1836票/6358票）

N16 爱极乐 Ayer Keroh — 希盟行动党郭子毅（1万4078票/5604票）

N17 武吉加迪 Bukit Katil — 国盟伊党礼祖安（1万5305票/6607票）

N18 阿依摩力 Ayer Molek — 国阵巫统礼端（1万6312票/1万3108票）

N19 格西当 Kesidang — 希盟行动党谢守钦（2万1986票/9352票）

N20 哥打拉沙马那 Kota Laksamana — 希盟行动党刘誌俍（1万4599票/9424票）

N21 鲁容 Duyong — 国阵巫统诺西奥米（1万5067票/1万零40票）

N22 怡力 Bandar Hilir — 希盟行动党林朝雁（9942票/7857票）

N23 直落垵 Telok Mas — 国阵巫统阿都拉砂（1万6015票/1万1114票）

N24 望万 Bemban — 国盟宏愿党雅兹（1万1881票/7741票）

N25 霖 Rim — 国阵巫统凯蒂拉（9847票/7090票）

N26 实甘 Serkam — 国阵巫统阿兹曼（1万4632票/1万2689票）

N27 万里茂 Merlimau — 国阵巫统艾科玛（1万1703票/8724票）

N28 双溪南眉 Sungai Rambai — 国阵巫统杰立（9610票/7498票）