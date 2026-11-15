马六甲州选

第16届马六甲州选举成绩昨晚出炉，26名候选人因得票未达总有效票数的八分之一，痛失按柜金。

《马新社》报道，同心党损兵折将最重，上阵16人，却有15人因未跨过最低得票门槛而丧失按柜金。

土著团结党也铩羽而归，角逐7席，5人痛失按柜金；希盟派出24人，也有两人落得丧失按柜金的下场。

此外，土著权威党（Putra）在牙力州议席派出的唯一战将，连同三名独立人士，全数落败且按柜金遭没收。

另一边厢，国阵候选人莱依斯（Rais Yasin）在双溪乌浪州议席大获全胜，力压分别仅得2103票及1322票的土团党与同心党对手，以1万6214张多数票写下本届最高多数票。

