甲州选26候选人丢按柜金，同心党最多
马六甲州选
第16届马六甲州选举成绩昨晚出炉，26名候选人因得票未达总有效票数的八分之一，痛失按柜金。
《马新社》报道，同心党损兵折将最重，上阵16人，却有15人因未跨过最低得票门槛而丧失按柜金。
土著团结党也铩羽而归，角逐7席，5人痛失按柜金；希盟派出24人，也有两人落得丧失按柜金的下场。
此外，土著权威党（Putra）在牙力州议席派出的唯一战将，连同三名独立人士，全数落败且按柜金遭没收。
另一边厢，国阵候选人莱依斯（Rais Yasin）在双溪乌浪州议席大获全胜，力压分别仅得2103票及1322票的土团党与同心党对手，以1万6214张多数票写下本届最高多数票。
马六甲州选
第16届马六甲州选举成绩昨晚出炉，26名候选人因得票未达总有效票数的八分之一，痛失按柜金。
《马新社》报道，同心党损兵折将最重，上阵16人，却有15人因未跨过最低得票门槛而丧失按柜金。
土著团结党也铩羽而归，角逐7席，5人痛失按柜金；希盟派出24人，也有两人落得丧失按柜金的下场。
此外，土著权威党（Putra）在牙力州议席派出的唯一战将，连同三名独立人士，全数落败且按柜金遭没收。
另一边厢，国阵候选人莱依斯（Rais Yasin）在双溪乌浪州议席大获全胜，力压分别仅得2103票及1322票的土团党与同心党对手，以1万6214张多数票写下本届最高多数票。
双溪乌浪是本届甲州选举的焦点选区之一，全区2万9692名登记选民中，昨天共有2万2195人踊跃投票。
至于马接再也州议席的三角战，国阵候选人魏喜森在希盟林秀凌与同心党柏拉珊古马的夹击下，以6686票胜出，写下本届最低多数票纪录。
但魏喜森在2021年甲州选举中，仅以938张多数票赢下议席，如今守土时可谓有了长足进步。
郭子毅是最年轻当选人
在年龄方面，希盟候选人郭子毅（34岁）成为本届甲州选举最年轻的当选议员，原任首席部长阿都拉勿（65岁）则是年纪最长的胜出者。
郭子毅在爱极乐州议席四角战中斩获1万4078票，击败获8474票的国盟候选人颜炳南、得1932票的同心党候选人莫哈末慕海敏，以及获1077票的土团党候选人汉那因。
郭子毅第二次寻求捍卫爱极乐，并以5604张多数票成功守土。
爱极乐州议席共有3万8252名登记选民，隶属汉都亚再也国会选区辖下四个州议席。
与此同时，阿都拉勿在丹绒比达拉州议席一对一对决中拿下1万零79票，击退仅获1464票的希盟公正党候选人尤纳斯里，稳保议席。
阿都拉勿也是甲州国阵主席。他以8615张多数票顺利蝉联，得票差距较2021年州选时的区区364票大幅暴增。
四女将当选巫统占三人
另一方面，本届甲州选举共有14名女将出征，最终仅4人突围而出，当中3人代表国阵巫统，另1人来自希盟行动党。
国阵三名胜选女将分别是班台昆罗州议席的杜敏娜（Tuminah Kadi）、彭加兰峇株州议席的希迪爱莎（Siti Aisyah binti Mahmood），以及霖州议席的凯蒂拉（Khaidirah Abu Zahar）。
杜敏娜囊括8864票，以2752张多数票力挫获6112票的土团党对手阿斯马（Asmah Samat）。
希迪爱莎作为彭加兰峇株州议席唯一女性战将，在四角混战中脱颖而出，以6358张多数票告捷。
她在选战中击败获5478票的希盟行动党候选人子希、得876票的土团党候选人诺希山（Norhizam Hassan Baktee），以及仅获618票的同心党候选人吴汉坤（Goh Han Koon）。
此外，霖州议席原任议员凯蒂拉收获9847票，击败获2757票的希盟公正党对手艾思玛（Esma Eazreen Husin），以7090张多数票顺利连任。
希盟行动党女将林朝雁同样守土有功，她在怡力州议席拿下9942票，大胜得2085票的国阵候选人骆慧茹及1315票的同心党候选人拉西迪（Mohd Nor Rashidi bin Ab. Jalil），以7857张多数票胜出。
综观第16届甲州选举战果，国阵横扫28席中的21席，强势重夺三分之二州议会多数优势；希盟保住4席，国盟则斩获3席。
马六甲州议会于2026年9月23日解散，选举委员会随后择定10月31日提名、11月10日提前投票，并于昨天举行正式投票。
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