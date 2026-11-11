国会报道

教育部副部长黄家和说，吉兰丹、登嘉楼、彭亨、吉打、沙巴和砂拉越一共有1180间学校尚未获得光纤互联网设施。

他指出，上述6州一共有5362间学校，当中的4182所学校或78%则已获得每秒300至800兆比特（Mbps）的光纤互联网连接。

他说，至于未具备该技术的学校，仍通过无线宽带及卫星技术，获得互联网服务。

“鉴于地理环境广阔及内陆地区的物流挑战，砂拉越有52%或759间学校尚未转用光纤技术。”

他今日在国会下议院的问答环节，回答国盟巴东得腊区国会议员努鲁阿敏提问，有关上述6州未达到教育部制定的互联网速度及稳定标准的学校数量和巴仙率，以及数码和人工智能（AI）教育的准备时间线。

数据显示，彭亨有181间学校（24%）未采用光纤技术、接着是沙巴177间学校（14%）、吉兰丹45间学校（8%）、吉打14间学校（2%），以及登嘉楼4间学校（1%）。

已敲定AI素养指南

针对数码和AI教育的准备工作，黄家和说，教育部通过数码教育政策及2026年至2035年马来西亚教育蓝图（RPM），分阶段推行战略规划。

他指出，在今年至明年的短期阶段，教育部专注于发展以AI为基础的数码学习生态系统，包括开发DELIMa 3.0平台，以及在27间获选的学校试跑AI辅助教学课室（AI Powered Classroom）。

“在2028年至2030年的中期阶段，教育部将按照学校的准备程度分阶段扩大落实AI驱动课堂，包括提供设备、稳定的互联网连接、无线上网覆盖，以及提升教师的数码能力。”

“至于2031年至2035年的长期阶段，教育部放眼全面落实以AI为基础的个性化学习，并由DELIMa 3.0平台，以及局域网（LAN）和广域网（WAN）网络支援。”

针对努鲁阿敏关于解决滥用AI举措的附加提问，黄家和说，教育部已敲定AI素养指南，制定学校、教师、学生及家长的角色。

他指出，该指南涵盖4大主要领域，即AI治理、授课与学习、终身学习，以及AI伦理。