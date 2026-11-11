诚信党主席莫哈末沙布将捐出其部长的1万1900令吉薪金至国会届满为止，但保留津贴，以资助公民社会组织推动公平的居家服刑机制，使所有囚犯受惠。

他建议，囚犯应先在监狱服完一半刑期，之后才转为居家服刑。

此外，他认为，这个选项应开放给涉及任何罪行的囚犯。

莫哈末沙布今天以哥打拉惹国会议员身份召开记者会表示，他采取这项行动非出于怨恨或报复，只是希望确保其他囚犯也能公平地享有这项待遇。

但目前尚不清楚，这名农业及粮食安全部长为何选择通过公民社会组织推动这项诉求，而非在内阁提出；也不清楚这是否跟政府目前正在草拟的居家服刑法案有关。

行动党秘书长陆兆福昨天因前首相纳吉获准居家服刑，而正式辞去交通部长职务。

只是个人的想法

当受询及是否会向政府提出这项建议时，莫哈末沙布仅回应说，这只是他个人的想法。

他没说明将如何把资金拨给相关公民社会组织，但点名净选盟、马来西亚律师公会及马来西亚伊斯兰律师协会，希望这些组织能够响应他的号召。

谈及自己的部长薪金时，他说，薪金数额“不算多”，但他会保留津贴，以履行部长及国会议员的职责。

莫哈末沙布之后在面子书发文指出，法律面前人人平等的原则，不应因个人地位、政治影响力或家族关系而有所妥协。

“法律必须公平对待所有人。司法公正不能成为特定群体的专属特权。马来西亚不能实行双重标准的司法制度。”

他也解释，有关立场非源于跟纳吉或其家属之间的任何私人恩怨，而是基于宪法至上及法治原则。

有鉴于此，他呼吁非政府组织、法律界人士及公民社会共同推动这项机制，以确保所有公民都享有平等权利。而作为实际行动，他愿意捐出自己担任部长期间的全部薪金，直至本届国会解散，以协助资助推动这项诉求的非政府组织。

随着巫统协助缴付SRC国际案的5000万令吉罚款，纳吉已获准根据国家元首给予的特赦居家服刑。

政府曾表明，纳吉目前居家服刑的条件，与政府正在草拟的居家服刑法案所规划的安排有所不同。

至于纳吉目前居家服刑必须遵守的具体条件，政府暂时仍未公开。