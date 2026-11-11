高庭批准前首相纳吉居家服刑数小时后，首相安华在社媒分享一则先知穆罕默德关于公平正义的圣训，提醒穆斯林无论一个人的社会地位如何，都必须一视同仁地对待。

安华在面子书的贴文引述由布哈里（al-Bukhari）辑录、先知妻子艾莎转述的圣训。内容提及，过去的民族之所以走向灭亡，是因为在执行刑罚时对有权有势者和弱势群体采取不同的标准。

有关圣训提到，即使是先知穆罕默德的女儿法蒂玛（Fatimah）犯下偷窃罪，他也会依法执行刑罚。

“先知妻子艾莎传述，先知穆罕默德说：‘你们之前的民族之所以灭亡，是因为当他们当中有权有势的人偷窃时，他们便放过对方；但当弱势者偷窃时，他们却对其执行固刑’。”

