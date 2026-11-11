纳吉获居家服刑后，安华分享圣训强调不应宽待有权势者
高庭批准前首相纳吉居家服刑数小时后，首相安华在社媒分享一则先知穆罕默德关于公平正义的圣训，提醒穆斯林无论一个人的社会地位如何，都必须一视同仁地对待。
安华在面子书的贴文引述由布哈里（al-Bukhari）辑录、先知妻子艾莎转述的圣训。内容提及，过去的民族之所以走向灭亡，是因为在执行刑罚时对有权有势者和弱势群体采取不同的标准。
有关圣训提到，即使是先知穆罕默德的女儿法蒂玛（Fatimah）犯下偷窃罪，他也会依法执行刑罚。
“先知妻子艾莎传述，先知穆罕默德说：‘你们之前的民族之所以灭亡，是因为当他们当中有权有势的人偷窃时，他们便放过对方；但当弱势者偷窃时，他们却对其执行固刑’。”
高庭批准前首相纳吉居家服刑数小时后，首相安华在社媒分享一则先知穆罕默德关于公平正义的圣训，提醒穆斯林无论一个人的社会地位如何，都必须一视同仁地对待。
安华在面子书的贴文引述由布哈里（al-Bukhari）辑录、先知妻子艾莎转述的圣训。内容提及，过去的民族之所以走向灭亡，是因为在执行刑罚时对有权有势者和弱势群体采取不同的标准。
有关圣训提到，即使是先知穆罕默德的女儿法蒂玛（Fatimah）犯下偷窃罪，他也会依法执行刑罚。
“先知妻子艾莎传述，先知穆罕默德说：‘你们之前的民族之所以灭亡，是因为当他们当中有权有势的人偷窃时，他们便放过对方；但当弱势者偷窃时，他们却对其执行固刑’。”
‘以真主之名发誓！即使穆罕默德的女儿法蒂玛犯下偷窃罪，我也必定砍下她的手。’”
这则圣训由布哈里辑录（编号3475）。
不过，安华未在贴文中点名纳吉，也没有直接将这则圣训与对方获准居家服刑的法庭裁决联系起来。
昨天，吉隆坡高庭裁定纳吉可在吉隆坡大使花园大使朗格路（Jalan Langgak Duta）私邸，居家服完SRC国际公司案余刑。
有关庭令即时生效。
法官阿斯兰是在昨午聆讯后，撤销高庭刑事主簿署上周五（11月6日）发出的原令，改对纳吉发出新庭令。
纳吉随后离开加影监狱，并于晚上9点27分左右抵达住家。
整天咬牙切齿说打击贪腐，结果呢？史上最大的贪官，大摇大摆回家服刑。马来西亚真的是个神奇的国家
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