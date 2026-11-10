在车队护送下，前首相纳吉今晚约9点27分抵达私邸，开始居家服刑。

据现场观察，纳吉是在2辆警方摩哆及10辆车子护送下，抵达吉隆坡大使花园大使朗格路（Jalan Langgak Duta）私邸。

当车队驶过时，聚集在纳吉住家外的一些支持者高喊“Bossku”迎接纳吉。

此外，据了解，载送纳吉家属及其代表律师沙菲宜的车辆，也在较早前抵达现场。

纳吉将在SRC案下，居家服刑至2028年8月23日。

另外，《新海峡时报》报道，高庭今午裁决后，纳吉于傍晚6点14分回到加影监狱，以处理一些准备工作。

当时，载送纳吉的车队共有5辆车，驶入监狱范围。纳吉相信是在完成最后的手续后，才于今晚抵达私邸，开始居家服刑。

高庭发出新庭令

总检察署今天入禀吉隆坡高庭，申请检讨纳吉居家服刑的释放令。

法官阿斯兰今午聆讯后，撤销高庭刑事主簿署上周五（11月6日）发出的原令，改对纳吉发出新庭令。

根据新释放令，纳吉即日起居家服刑，直至2028年8月23日刑满。

纳吉将直接从加影监狱转往吉隆坡大使花园大使朗格路（Jalan Langgak Duta）私邸，居家服完SRC国际公司案余刑。



