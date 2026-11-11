马六甲州选

随着不必再背负维持内阁和谐的责任，行动党秘书长陆兆福在马六甲州选火力全开，炮打国阵主席阿末扎希及马华总会长魏家祥，并呼吁选民拒绝让国阵继续执政。

陆兆福因前首相纳吉获准居家服刑，而辞去交通部长职务的决定于昨日正式生效。

他昨晚在马六甲峇株安南（Batu Berendam）的一场政治讲座上语气强硬地回应，阿末扎希提醒他曾承诺一旦纳吉回家就会辞职一事。

“我要告诉扎希，我是行动党秘书长，不是马华总会长。我是陆兆福，不是魏家祥。”

“我已经表明会辞职，我就会辞职！”

尊重元首但有自身立场

陆兆福补充，行动党尊重国家元首根据宪法行使特赦权的权力，但该党对纳吉居家服刑一事有自己的立场。

陆兆福最初是在9月19日行动党中委会会议后提出辞职。当时，中委会议决，他将退出内阁，以反映行动党反对纳吉用居家服刑的方式服完剩余刑期的立场。

随后，他于9月28日向首相安华提呈辞职信，但应安华要求，同意暂时留任，但已为离职设下明确期限，即将在纳吉回家当天生效。

纳吉昨晚在吉隆坡高庭批准相关申请后，已从加影监狱转回其吉隆坡住家。

根据庭令，现年73岁的纳吉将在居家服刑期间，服完SRC国际公司案件减刑后的剩余6年刑期，直至2028年8月23日。之后，他必须于2028年8月24日返回加影监狱，为一马公司案件服刑。

讥马华威胁后不敢行动

陆兆福昨晚的言辞明显比平日更为强硬。他借机揶揄马华，暗示该党领袖习惯发出威胁，却不敢付诸行动。

他举例，国阵在未征询魏家祥意见下就甲州选举议席分配展开谈判，并在未与其商量下宣布候选人后，魏家祥曾多次警告马华将采取强硬行动。

然而，他指出，马华最终还是接受了国阵的安排，包括竞选原本由该党持有的两个议席，以及另外两个新增议席。

“这就是马华的本性。他们没有原则，也缺乏采取行动的勇气。”

相较之下，他表示，行动党和希盟即使必须付出政治代价，也准备好坚持自己的承诺与原则。

记得人民想要廉洁政府

陆兆福进一步呼吁马六甲选民，勿忘国阵在2018年大选落败前，人民因贪腐及一马公司丑闻而掀起的怒火。

“我们从未忘记为人民斗争的初衷。我们知道，2018年组成政府时，我们之所以能够推翻国阵和贪腐政府，是因为一马公司丑闻，人民挺身而出，拒绝盗贼统治和贪污。”

“这也是我们当年成功在联邦及马六甲执政的原因。我们从未忘记，人民当时的期望是看到一个廉洁的政府。”

他呼吁选民在本周六的州选中支持希盟候选人，并将这场选举定调为捍卫当年促使国阵倒台的核心原则的机会。

尽管当晚下着大雨，仍有约300人出席这场政治讲座。其他演讲者包括高教部副部长阿当阿迪、教育部副部长黄家和，以及企业发展及合作社部长沈志强等。

出席者还有行动党士布爹国会议员郭素沁和财政部副部长刘镇东。