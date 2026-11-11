国内贸易及生活成本部长阿米占说，政府批准推行食用油价格管控机制（MKHMM），每月拨出约1500万令吉特别奖掖补贴，以维持瓶装纯棕榈食用油顶价，确保供货稳定。

他指出，全球原棕油价格走高，加重瓶装食用油厂商的成本压力，内阁因此在本月6日的会议拍板这项决定。

“通过这项计划，我们能维持1、2、3和5公斤装食用油的顶价，政府也会向生产瓶装食用油的厂商提供特别奖掖。”

《马新社》报道，他今天在吉隆坡出席大马穆斯林餐馆业者协会（PRESMA）第22届常年大会后，在记者会上发表上述谈话。

阿米占说，上个月全球原棕油均价为每吨4400令吉，若非政府介入干预，5公斤装瓶装食用油价格预料会涨至34令吉。

他指出，依据2011年价格管制及反暴利法令条例，该机制将瓶装纯棕榈食用油顶价维持在1公斤6令吉90仙、2公斤13令吉30仙、3公斤19令吉60仙，以及5公斤30令吉90仙。

部分瓶装食用油停产

他说，全球原棕油价格自2025年6月起攀升，厂商成本压力与日俱增，以致部分公司被迫停产瓶装食用油。

他提到，西亚冲突拖累全球市场动荡，进而推高民众生活成本，贸生部为此联同财政部及相关部门出手干预，推行这套机制。

一方面，PRESMA主席莫哈末莫辛说，政府维持瓶装纯棕榈食用油顶价，稳住基本民生物资价格，有助于餐馆业者规划营运成本。

他也希望政府未来考虑比照厂商补贴模式，向餐馆业者发放目标式补贴。



