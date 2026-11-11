日落洞国会议员雷尔向警方举报，工程部副部长阿末玛斯兰及前卫生部长凯里涉嫌煽动和抹黑总检察长杜苏基，违抗国家元首对前首相纳吉颁布的特赦令。

雷尔要求警方和总检察署援引《刑事法典》、《煽动法令》及《通讯与多媒体法令》，调查两人及其他曾针对总检察长报案的人士。

根据《新海峡时报》，他是今早在国会上议员林哥斯华（RA Lingeshwaran ）陪同下，前往牙力警局报案。

他稍后在国会召开记者会时表示，他已经就所有曾经针对总检察长报案，声称后者应该被革职、辞职或暂时停职的人士报警。

“我重申，一名联邦政府副部长，即工程部副部长阿末玛斯兰，以及前卫生部长凯里，都曾发表各种煽动性指控，并针对总检察长报案。”

11月7日，身兼巫统笨珍区部主席的阿末玛斯兰针对纳吉居家服刑令迟迟未落实一事，前往文律警局报案。

隔天，凯里表示，总检察长在警方调查针对其涉及纳吉特赦的投报期间，应立即暂时休假。

要求厘清庭令没有不忠

雷尔指出，昨日高庭批准纳吉居家服刑的裁决，清楚显示总检察长未对国家元首不忠，也没有违抗国家元首给予纳吉的特赦令。

“事实上，总检察长只是要求法庭进一步阐明上周五所发出的庭令。”

根据雷尔，全国各地针对总检察长的报案已多达约190宗。

“为了政治目的而动辄报警的习惯和态度非常恶劣，也不健康，尤其事件涉及总检察长这名政府高级官员。”

他呼吁当局立即采取行动，尽快将涉及针对总检察长报假案的人士绳之以法，并提控上庭。

抨扎希吁别政治化言论

此外，雷尔也批评副首相兼巫统主席阿末扎希呼吁政治人物在纳吉回家后，停止政治化此事的言论。

他说，这项呼吁难以令人接受，因为包括一名副部长在内的数名国会议员，以及巫统和国盟成员，都曾煽动民众对事件的不满情绪。

“试想，如果乡村居民受到这些言论煽动，进而引发混乱甚至骚乱，后果将会如何？”

雷尔透露，警方将在今日下午录取他的口供。

9月18日，纳吉获得有条件特赦，获准在居家服完SRC国际公司贪污案的剩余刑期，直至2028年8月23日，但条件是必须缴付5000万令吉罚款。

11月6日，总检察署要求暂缓执行居家服刑的安排，以待法庭进一步厘清释放令的诠释。

高庭昨天裁定，纳吉可在其大使朗格路（Jalan Langgak Duta）的私邸居家服刑。