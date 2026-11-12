上午11点36更新

一名持巴冷刀的外籍男子昨午在吉隆坡甲洞Desa Aman Puri一处住宅单位袭击一名警员，并砍断后者的右手腕。

雪州总警长沙兹里（Shazeli Kahar）昨晚在士拉央医院的记者会上透露，警方于下午4点接获公众投报，指一名男子精神状态不稳定，并大肆闹事。

《马新社》引述他说，接获投报后，警方立即派出一支队伍，并联同马来西亚消拯局和卫生部医护人员赶往现场，以协助控制局势。

“当屋门打开时，嫌犯突然持两把巴冷刀袭击一名警员，导致一名26岁、隶属鹅唛警区总部巡逻车组（MPV）、警阶为伍长的男警右手腕被砍断，头部及身体也受伤。”

此外，他表示，数名消拯员及卫生部医护人员也在这起事件中蒙受轻伤。

嫌犯遭枪击后死亡

沙兹里（上图）指出，嫌犯随后逃离现场，警方于晚上8点在附近一座游乐场发现其踪影。

“当警方尝试逮捕该名男子时，他再次持巴冷刀袭击警员，迫使警员开枪自卫。”

“嫌犯在送往医院途中证实死亡。”

沙兹里指出，受伤警员先被送往士拉央医院，随后转送吉隆坡中央医院（HKL）就右手腕断肢动手术，目前情况稳定。

较早前，这起案件也在社交媒体上广泛流传，引起网民各种反应。

安华：不对暴行妥协

首相安华之后也在面子书贴文，谴责有关袭警事件。

他指出，任何形式的犯罪及暴力行为，尤其是针对肩负保护人民安全职责的执法人员，都是绝对不能接受的。

“无论涉案者是谁，当局都必须对任何犯罪行为采取严厉行动，以捍卫法治，并保障执行任务的执法人员安全。

“我祈愿这名警员早日康复。”

隆警长：若有威胁就开枪

另一方面，吉隆坡总警长法迪尔（Fadil Marsus）在案发后也下令，属下警员一旦察觉有任何威胁，必须毫不犹豫开枪。

他通过吉隆坡警方面子书专页发布一段语音讯息，严厉地表示不希望前线警员遭遇类似甲洞事件的情况。

“所以，确保正如我所说的，你务必做好准备，要懂得如何拔枪，也必须知道如何应对。”

“拔出武器，做好准备，上膛（cock the gun），一旦遇到任何阻碍就开枪。如果有任何疑虑，就开枪；如果感到担忧，就开枪；如果受到威胁，就开枪。不要等待。”

内长促在马外国人守法

内政部长赛夫丁纳苏丁提醒在马外国人，须时刻尊重大马法律，并给予当局充分配合。

他对昨晚袭击警员事件表达遗憾及难过，强调任何不满都不能成为采取暴力或妨碍执法的借口。

他今日在面子书发文说：“这类暴力行为绝对不能接受，更何况受袭的是正在履行维护公共安全及秩序职责的执法人员。”

赛夫丁指出，人民及执法人员的安全是首要考量，绝不容让步。

“法律必须受到尊重，无论个人的国籍或背景为何，当局都会采取执法行动。”

他也指示警方全面调查，并采取严厉行动。

赛夫丁也祈愿在事件中受伤的警员早日康复，并感谢全体警队人员持续履行职责，维护国家安全。



