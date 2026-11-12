上午11点56分更新

根据内政部，不若部分巫统人之前所说，前首相纳吉在大使花园私邸服刑时并非只能独居。

内政部长赛夫丁纳苏丁今日在国会汇报时指出，纳吉的“诸位妻子”（wives）、儿女、儿媳女婿以及孙辈，皆获准与他同住，无需事先取得监狱局书面批准。

不过，其余人士若想留宿或探访，则一律须事先取得书面许可。

除了同住人员规定，赛夫丁表示，纳吉或仅限使用向监狱局登记的手机及其他通讯设备，且只供定期向指定的居家服刑官报到之用。

然而，律师早前向《当今大马》指出，既然家人同住屋檐下，当局根本无法阻止纳吉借用亲属的手机。

不得参政和发文告

赛夫丁续指，纳吉也不得引来媒体报道或曝光于社交媒体，更严禁筹办活动、发表媒体文告或参与政治。

不过，这项禁令是否涵盖由他人代为传话，目前尚不明朗。纳吉女儿诺雅娜昨日便在马六甲助选时代父传话。

《新海峡时报》报道，诺雅娜表示：“他没有特别交代什么，只想告诉马六甲选民，国阵是保障年轻一代未来的最佳政党。”

此外，纳吉未经许可不得擅离大使花园私邸；每周五祈祷则由监狱局派车接送，惟当局未说明祈祷地点。

此前审理一马公司案期间，纳吉每逢周五皆从布城法庭押返加影监狱祈祷。

违反规定就送回监狱

赛夫丁强调，纳吉一旦违反任何居家服刑条件，便会立即押回监狱。

与此同时，赛夫丁透露，纳吉曾申请第二个居家服刑住所，但遭当局驳回。

巫统替纳吉缴清SRC国际公司案的5000万令吉罚款四天后，纳吉于前天（10日）返回大使花园住家。

他将居家服刑至2028年8月。

届满之后，除非获准暂缓执行刑罚或推翻定罪，否则纳吉或许仍须重返监狱，就一马公司贪污案服刑15年。

停止向纳吉发退休金

赛夫丁补充，纳吉住家每班次派驻三名狱卒，每日三班轮值；警方也同步驻守，全天候严密监控。

“这纯属执勤调动。他们原在加影监狱驻守，如今改派驻守纳吉住家，因此不会衍生额外开销。”

赛夫丁也证实，纳吉的退休金停发，惟他仍依据《联邦宪法》、部长通令及《1980年国会议员（薪酬）法令》，继续享有其余福利。

该法令第21条规定，内阁可酌情授予前首相特定礼遇，但未明文限定福利具体形式。

2021年，纳吉曾援引前首相福利条款，申领首都一处据报价值1亿令吉的土地及住宅，随后自行撤回申请。







