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马六甲州选进入最后冲刺。希盟会否再度遭遇重创？国阵与国盟的合作更加升华？同心党又是否掀起了波澜？

以下是《当今大马》团队在前线的观察：

一、选民热情消退还是早有定见？

许多选民不愿透露自己的投票倾向。

有别于之前柔佛及森美兰州选的选民，《当今大马》团队在街头采访中接触到的马六甲选民，无论族裔，大多不愿谈选举话题，许多人更是直接拒绝受访，其中华裔尤其明显。

不仅《当今大马》遭遇这种现象。YouTuber “阿耀”到爱极乐街访同样碰壁，直言：“感觉是华裔选民政治冷感，根本就没兴趣谈，和我过去走访的多个地方感受很不一样。马来选民更多是避讳回答吧，毕竟在种族分化的社会可能也不想谈论这种议题。”

选民冷待街访，可以有两种解读：

其一，政治疲态加剧。选民厌倦政治争拗，不再轻信政党承诺；加上目睹希盟在柔佛与森美兰州选连番受挫，部分华裔支持者或已打定输数。

其二，沉默选民早就心有定见，只等投票日用选票表态。

不论原因为何，选民的沉默使得人们很难预判投票日当天是否会出现意料之外的情势逆转。

与此同时，竞选活动的出席人数显得慢热。

竞选初期，《当今大马》观察到的最大场活动是行动党在马六甲培风中学举办的170桌售票晚宴。

不过在竞选期的最后四天里，朝野政党的演讲集会人潮逐渐增多。

本周二晚，行动党秘书长陆兆福在辞去交通部长职务后，在爱极乐演讲，多达 400 人冒雨前来聆听。

此外，根据双威大学政治学者黄进发的粗略估计，昨晚（本周三）在巴也隆布（Paya Rumput）举行的国阵与国盟联合政治演讲，现场吸引了超过 1000 人出席。

预计在竞选期最后两晚，各政党联盟的终场或“选前之夜”造势活动将迎来更为庞大的人潮。

二、 希盟两席告急：缺乏动员诉求

希盟目前陷入苦战。州议会解散前，希盟占有5席，包括前首长阿德里坐镇的武吉加迪，以及行动党拿下的4席：怡力、哥打拉沙马那、爱极乐与格西当。

初步选情评估，希盟上阵的24个州席中，仅怡力与哥打拉沙马那属安全区；武吉加迪与爱极乐双双告急，格西当亦暗藏危机。

希盟此次选战的最大弱点，是战略目标不明、选战主轴涣散。

希盟州主席阿德里起初喊出放眼18席重掌政权，转头又强调须力保现有5席；行动党秘书长陆兆福则在11月5日晚宴上定调，首务是守住原有的4席尤其是爱极乐，行有余力才放眼包揽上阵的7席。

目标游移于“全面执政”与“力保现状”之间，令前线助选人员与基层支持者无所适从。反之，若务实主打“否决国阵与国盟三分之二绝对多数”，或许更能唤起支持者的危机意识与动员力。

此外，竞选初期延烧的华小华语课节数缩减争议，也让希盟处于被动。直至竞选期第六天（11月5日），教育部副部长黄家和宣布维持每周12节课，风波才暂告平息。

不仅如此，向来擅长选战攻防的行动党，在此役也步伐紊乱。竞选初期，马华怡力候选人骆慧茹就无车区课题挑战原任议员林朝雁，陆兆福起初出面替林朝雁挡箭，未料林朝雁随后却径自接战。

希盟的困境在于未能提出清晰的论述：究竟是重返执政、否决三分之二多数、保住5席偏安自保，还是单纯阻击国阵与国盟合流？选民始终看不到清晰的定位。

传统上，马来选民的投票率高于非马来人。作为希盟票仓的华裔选民，若缺乏有力的动员诉求，极可能放弃出门投票。

政治学者卫碧洁（Bridget Welsh）估计，马六甲有近三成选民旅居外地，主要集中在巴生河流域与新加坡。

按她估算，今年柔佛州选的巫裔与华裔投票率分别为77%与63%，森美兰则是78%与67%。这等落差若在马六甲重演，在爱极乐这类巫华选民各半的混合选区，投出的巫裔选票恐将反超华裔。

希盟在冲刺阶段的关键，就在于能否唤回这群意向未决、仍在观望是否返乡的支持者。

三、 希盟焦点战区剖析：武吉加迪、爱极乐、格西当

1. 武吉加迪

武吉加迪选民结构为巫裔65.32%、华裔28.54%、印裔4.49%，以及东马土著与其他族群1.65%。

阿德里面对三面夹攻，对手为国盟伊党的礼祖安（Ridzuan Sarif）、同心党的阿丽扎（Aliza Che Amran）及独立人士阿布巴卡（Abu Bakar Sabudin）。

若柔森两个州选的投票模式再现，阿德里料将丢掉武吉加迪。

卫碧洁推算希盟在柔佛仅获7%巫裔选票。

阿德里在此役若同样只拿到7%巫裔票，在其他条件不变下，伊党只需拿下约35%巫裔票即可追平。除非巫统基层转投伊党的比例偏低，或阿德里仰赖个人声望大幅冲高得票，否则恐难挽回劣势。

2. 爱极乐

爱极乐选民结构为华裔45.89%、巫裔44.38%、印裔8.00%，以及东马土著与其他族群1.73%。

行动党原任议员郭子毅迎战三名对手：国盟民政党的颜炳南、土团党的汉那因（Hamnaim Mohamad），以及同心党的慕海敏（Muhaimin Lau Abdullah）。

上届州选，郭子毅以9459票（得票率60%）轻取爱极乐。当时马华（24.3%）与民政党（15.7%）各自为战，得票总和仅6314票，落后郭子毅3145票（20个百分点）。

然而本届局面迥异：国阵与国盟合流之余，选民结构亦出现重组。2022年大选时华裔比巫裔多出5.2个百分点，如今差距缩窄至约1.5个百分点。

按柔森投票惯性推算，颜炳南应能微差领先郭子毅；但土团党搅局因素仍将左右胜负。土团党若削弱国阵与国盟的票源，希盟便有望超车；若同时分薄希盟票源，则取决于两阵营受冲击的净差。

《当今大马》获悉，汉那因过去曾与郭子毅团队合作办活动，郭阵营因而担忧土团党或蚕食部分希盟基本盘。

郭子毅并非毫无胜算。其他条件不变下，华裔投票率若从柔佛的63%拉抬至约67%，或国盟巫裔得票率从森美兰的79%降至约74%，两人将势均力敌；若两项变数同时发生，所需变动幅度更低。

3. 格西当

格西当拥有5万4910名选民，选民结构为华裔54.48%、巫裔39.03%、印裔4.94%，以及东马土著与其他族群1.55%。

行动党原任议员谢守钦在此陷入三角战，对手为国盟宏愿党的郭文强与同心党的郭杰汉。

虽然国阵同样在此让路国盟，但格西当与爱极乐不同：希盟在格西当坐拥华裔票仓，足以抵御国盟的马来票攻势。

即便马来人投票率如柔佛州选般高出华裔14个百分点，格西当出门投票的华裔选民仍比巫裔多出约2300人。

不过，在其他条件不变下，若华裔投票率从柔佛的63%重挫至50%左右，希盟优势将荡然无存。

若投票率维持63%，但希盟华裔得票率自82%滑落至约65%（即便流失选票未投向国盟），双方也将陷入拉锯。

一旦投票率与得票率双双下滑，两项指标更无须跌破临界点，战局便足以翻转。

四、国阵国盟稳扎稳打：民政分到一杯羹？

在“马来人大团结”号召下，巫统、伊党、马华、国大党与宏愿党在柔森两州选，都已尝到胜选合作甜头。这股气势能否助国盟成员党民政党分一杯羹，正是本届马六甲州选的看点之一。

民政党此役仅出战爱极乐一席。然而，国盟与国阵在此区的磨合仍有杂音。爱极乐传统上由马华披甲，马华本届争取出战失利后，坊间随即传出当地马华暗助同心党的耳语。

11月6日，颜炳南与武吉加迪伊党候选人礼祖安走访巫统竞选行动室，原任首长阿都拉勿更亲自到场协调两大联盟选战合作，力求保送友党候选人过关。

颜炳南受访时坦言，双方合作大致平顺，虽与马华偶尔“沟通不良”、部分基层缺席竞选会议，但属磨合常态，料能化解。

国阵领军人物阿都拉勿坐镇的丹绒比达拉选情平稳，让他得以跨区助阵，居中扑灭摩擦火苗。

国阵此役展现了扎实的传统动员力与在任者优势。以马接再也为例，马华候选人魏喜森凭着选区服务口碑，深耕基层。

马华于11月5日在当地举办“党员回家吃饭”宴会，魏家祥等领袖大打华教、经济与民生牌，猛攻希盟与行动党。从现场反应来看，选民力挺马华，主要看重其地方服务与解决民生问题的实绩。

阿都拉勿接受中文媒体联访时开出具体目标：除了捍卫国阵原有的21席底盘，更有信心在两大联盟联手下攻下4席，即武吉加迪、爱极乐，以及上届由土团党夺下的望万与双溪乌浪。

五、同心党与土团的牵制

除了希盟对决国阵与国盟的主线，其他小党的动向同样左右战局。

1. 同心党

相比柔佛州选仓促上阵，同心党在马六甲的部署严密许多。该党提早备战，也是举办最多场小型讲座的政党；虽然每场仅二三十人出席，但党工与群众互动热络。

同心党本届首要目标是保住按柜金，门槛为跨过八分之一（12.5%）得票率。

同心党在马六甲竞选16席，其中以双溪乌浪、望万、怡力与哥打拉沙马那最受关注。前两区因希盟缺席，同心党有望吸纳反国阵票源；后两区华裔选民占73%至75%，对同心党这从希盟分裂出来的政党接纳度相对较高。

默迪卡民调中心资深研究员李泰德向《当今大马》分析，希盟在怡力与哥打拉沙马那领先幅度大，选民不担心分票保送国阵，可能转投同心党。

或许察觉同心党这次有备而来，陆兆福在公开演讲中罕见喊话，呼吁选民切勿分票：“最重要是在11月14日集中选票。如果红黄分流，最后赢的就是蓝色。特别是在我们上阵的几个选区，一旦分散选票，胜出的就会是国阵国盟。”

2. 土团党：

土团党在马六甲攻打7席，但竞选活动格外低调，部分候选人甚至近乎“神隐”，造势活动屈指可数。

尽管如此，在望万等非国阵希盟直接对决的战区，又或者摇摆选区爱极乐，土团党依然是一股牵制力量。虽然声势大不如前，但在多角战中只要能挖走关键巫裔选票，便足以左右大局。

“沉默的大多数”最终将如何抉择？

编按：本文数据参考选举监督组织Tindak Malaysia整理的选民册数据，以及政治学者卫碧洁对柔佛与森美兰选举投票模式的推算数据。







