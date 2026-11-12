巫统极力争取让前党主席纳吉离开加影监狱，回到吉隆坡市中心附近的住家服完剩余刑期，显然是在押注一场政治风险不小的博弈。

此时，巫统国阵已在两届全国大选中惨败，近期更重新跟已经掌控国盟的伊党密切合作。

与此同时，尽管巫统国阵与希盟共同组成团结政府，但执政联盟内部各政党之间的关系日益紧张，彼此公开交锋的情况时有所闻。

最近，吉隆坡高庭于11月10日发出庭令，实现纳吉及巫统的诉求，让这名前首相在吉隆坡大使朗格路（Jalan Langgak Duta）私邸服刑。

这栋住家及其周边范围面积近5万平方尺，已于11月6日由内政部长赛夫丁纳苏丁宪报颁布为监狱。

对重塑形象毫无加分

针对这项最新发展，大马国际伊斯兰大学（IIUM）讲师阿布哈菲兹（Abu Hafiz Salleh Hudin，上图）接受《当今大马》访问时分析说，让纳吉在家中服完剩余刑期，不会为巫统形象加分，反而可能进一步恶化社会对该党的观感。

他说，巫统自2018年首次在大选落败后，一直努力重塑形象，相关努力原本已开始取得正面进展，但纳吉的最新事件可能打乱这项进程。

“我认为，这种情况只会让巫统的处境变糟，对他们重塑形象的努力毫无加分。”

马大高级讲师兼政治分析员莫哈末道菲（Mohammad Tawfik Yaakub）则认为，这项决定对巫统具有两种政治影响。

他说，对于传统支持者，尤其是仍忠于纳吉的群体，这项最新发展可能进一步巩固他们的团结与基层士气。

然而，他提醒巫统也必须意识到，对于重视廉正、透明度及司法公正原则的社会群体而言，这项决定可能重新唤起他们对巫统的负面印象。

“巫统面临的主要挑战，是如何在忠于前领袖与重建人民对该党作为政治机构的信心之间取得平衡。”

莎扎：较多中间选民反对

另一名马来西亚国际伊斯兰大学政治学者莎扎（Syaza Shukri）则持不同看法。她认为，纳吉服刑地点的改变，不会改变巫统支持者对该党的看法。

她认为，这项课题已遭敌对阵营过度政治化，而巫统支持者始终相信，纳吉确实有资格获得居家服刑的宽待。

与此同时，她说，希盟支持者也会继续批评这个课题。

“至于中间选民，我相信反对（纳吉居家服刑）的人会更多，因此这可能损害巫统的形象。”

莎扎（下图）也提醒，尽管这项事件对巫统的影响可能不大，但该党仍背负着其他几项“丑闻”，包括朝圣基金局、联邦土地发展局及濒海战斗舰采购计划等课题。

冲击改革派领袖公信力

谈及巫统及其领袖的公信力，阿布哈菲兹认为，巫统目前的立场势必抵消党内一些被视为改革派的人物，试图重建人民信心的努力。

他说，巫统部分领袖在2018年及2022年大选落败后，确实尝试向人民展现党的新形象，但近期发生的事件，让这些领袖遭到批评，尤其是在社交媒体上面对冷嘲热讽。

“这严重干扰了巫统重塑形象的努力。该党长期以来一直受到滥权及贪污等各种课题的影响。”

针对巫统主席阿末扎希的处境，阿布哈菲兹指出，这名峇眼拿督国会议员可能陷入两难，一方面希望更新党的形象，另一方面又面对必须为纳吉辩护的压力。

他也认为，这项发展可能削弱年轻选民和沉默选民（silent voters）对巫统的信心，因为这些群体对廉正及贪污课题具有一定的判断意识。

他说，巫统不应低估年轻选民理解当前政治局势的能力，包括他们对领导层及问责制相关课题的认识。

不过，这名讲师指出，这件事对选民支持度的实际影响仍有待观察，包括是否会影响马六甲州选的结果。

“我预料这件事会产生影响，只是目前还无法确定影响是否足够显著，甚至大到足以改变国阵的势力版图。”

不会凭单一课题做决定

莫哈末道菲也有类似看法，他认为纳吉回家的课题可能影响年轻选民及中间选民的判断，尤其是那些将廉正、良好施政及法律面前人人平等视为政治考量的选民。

至于巫统传统支持者，身为马来亚大学经济与行政学院高级讲师的他指出，他们可能将巫统争取让纳吉获准居家服刑的决定，视为对前领袖有利的正面发展。

“迈向第16届全国大选时，选民的信心并非单由纳吉课题决定，还取决于政府表现、生活成本、就业机会，以及巫统能否提出方向明确的领导团队。”

莎扎也认为，巫统必须在党内落实问责制，因为该党目前似乎对相关问题不以为意，也没有承担责任。

“我们明白，巫统必须为自己辩护，强调自己没有错，而或许只是某些人（在涉及巫统的丑闻中）犯错，但这也同时显示，他们似乎没有改变。”

“至少，他们应该承认错误并承担责任。”

纳吉会成为政治包袱吗？

谈及纳吉是否会在第16届全国大选前成为巫统的包袱，莫哈末道菲（下图）认为，前者虽然能在忠实支持者当中发挥政治号召力，但同时也会给巫统扩大支持基础带来挑战。

他说，纳吉在巫统内部仍拥有一定影响力及政治人脉，但涉及贪污罪成的争议，可能在来届大选前持续成为党外的舆论焦点。

“关键不只是纳吉究竟是政治资产还是包袱，而是巫统能否建立一种不再过度依赖单一人物的政治认同。”

莫哈末道菲指出，该党能否提出新领导团队、切合时宜的政策，以及展现对廉正原则的决心，将继续成为选民评估巫统的重要标准。

阿布哈菲兹则认为，纳吉实际上已经开始成为巫统的政治包袱，并可能在第16届全国大选临近时带来更大的政治负担。

他说，如果希盟成功制定有效的政治论述及策略，将纳吉案件作为政治“弹药”，借此凸显巫统即使在两届大选中遭到选民唾弃，依然没有改变，那么这项课题对巫统造成的损害可能进一步扩大。

“如果巫统继续被视为过度维护纳吉，尤其是在法庭已定罪的贪污案件上，该党将无法控制由此带来的政治影响。”

然而，莎扎则相反观点。她认为，纳吉不会像部分人预料般成为巫统的政治包袱，因为一马公司课题如今已不再受到太多关注，公众也逐渐将它视为旧课题。

“如果希盟继续炒作纳吉课题，只会让人觉得希盟已经没有新的议题可以拿出来谈。”

“巫统获得王室庇护，因此他们可以继续向前走。如果希盟无法放下这件事，我认为最终反而会反噬希盟。”