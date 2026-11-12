马六甲州选

国阵在马六甲拥有两名“百万粉丝级网红”，分别是捍卫万里茂州议席的巫青团长艾科玛，以及寻求守土鲁容州议席的诺西奥米。

诺西奥米（Noor Helmy Abdul Halem）的面子书有超过50万名追随者，TikTok则有140万名追随者；艾科玛在面子书拥有超过70万名追随者，TikTok追随者则多达110万名。因此，他们在本周六举行的马六甲州选中胜选的机会看似相当大。

问题是，他们的人气或网络病毒式传播的影响力，是否真的能够转化为选票？答案是不尽然。

以诺西奥米为例，从表面上看，这名前州副行政议员似乎正艰难地捍卫自己的议席，因为他在5年前的州选举中，仅以200张多数票胜出。

但实际上，与2021年六角战中，国阵和国盟马来选票分裂的情况相比，诺西奥米如今只需面对希盟行动党候选人符龙川的一对一较量。

行动党在2021年马六甲州选中获得36.7%的选票，并在2022年全国大选中略微增加至41.5%。

然而，若将国阵和国盟在2021年获得的选票合计，而这两个阵营如今已经合作，诺西奥米看来稳操胜券，掌握超过60%的选票。

无论他在社交媒体上拥有多少粉丝，这似乎都不会发挥太大的作用。

不过，希盟继续委派华裔行动党候选人上阵，也预计将面对挑战，因为该选区如今已成为马来选民占多数的选区（64.3%），这与马六甲其他大多数州选区的情况相似。

2021年州选举时，鲁容共有1万8237名选民，而目前符合资格投票的选民人数增至2万6528人，增幅达45.46%。

选民人数大幅增加，也改变了该选区的族群比例，使其如今成为马来选民占多数的选区，马来选民占64.25%，华裔选民占29.77%、印裔选民占4.96%，其他族群则占1.02%。

视频内容常成热门课题

尽管诺西奥米没有受委为州行政议员，但他以内容创作者的方式开展工作，却产生了独特的“魔力”，使他的视频在全国各地广泛传播，并成为热门话题。

经常出现在其社交媒体平台上的“王叔”（Uncle Wong / Vong Fook Hoi）和“达诺”（Dak Nor / Nor Komariah Mohd Khalid Lourdes Lio）的举动，以及他协助解决当地居民问题的视频内容，始终吸引许多人的关注。

88岁的王叔和42岁的达诺都是当地居民，曾获得诺西奥米的援助，并经常出现在他的视频中。

诺西奥米的对手符龙川意识到并承认这名国阵候选人的优势，但他相信传统的竞选方式。

符龙川接受本地一家媒体访问时说：“我更倾向于与选民面对面会面，我们可以聆听他们对这个地区的建议和期望。”

“我认为，这比我在社交媒体上获得人气更重要。”

艾科玛介于人气与争议之间

与此同时，国阵在马六甲的另一名“网红”候选人艾科玛除了拥有巫青团长的身份，加上各种争议及引起公众关注的事件，使他过去五年来的人气急剧攀升。

作为一名言辞直率的人物，艾科玛也成为社交媒体及本地媒体报道的焦点。

然而，艾科玛的高人气也需付出代价。例如，他曾面对诽谤诉讼，且最终败诉。

然而，艾科玛在全国层面成为一名敢言且突出的政治人物，积极应对各种时事课题，其中也包括卷入对他不利的诽谤诉讼。

在支持者眼中，艾科玛是捍卫马来人和伊斯兰课题的英雄或斗士；但在对手眼中，他却恰恰相反，其斗争被认为“偏袒一方”，或只是利用课题来博取政治利益。

2021年州选显示，艾科玛成功守住巫统的传统议席，获得58.4%的选票，远远领先希盟的24.7%及伊党的16.8%。

一年后的全国大选，希盟的支持率略微增加至30.5%，但仍远远落后于巫统。这还未计入伊党的支持率，而伊党自三场州选举以来，已成为国阵的新合作伙伴。

该选区的马来选民比例非常高，占71.57%，华裔选民占16.12%、印裔选民占11.23%，其他族群则占1.09%。

无论如何，艾科玛在基层及社交媒体上的人气，以及他此前担任州议员和州行政议员的经历，仍然让他占据优势，有助于巩固他的“个人品牌”。

不过，43岁、以“Ayu”广为人知的诚信党候选人拉哈优（Rahayu Hamzah）强调，她并不畏惧迎战艾科玛。

“虽然我们力量弱小，但我们的斗志强大。”

她说，有信心通过当地认识她的母亲及女性群体，以口耳相传的方式传达其竞选信息。