律师公会发起新一轮司法挑战，反对当局允许前首相纳吉以居家服刑方式履行SRC案剩余监禁刑期的决定。

《自由今日大马》报道，律师公会前天是透过律师楼Amir & Rajpal Ghai入禀是项司法审核申请，挑战联邦直辖区特赦局9月18日攸关居家服刑安排的会议程序、决定，以及相关举措。

律师公会寻求高庭发出调卷令，撤销特赦局当天召开的会议程序，以及所有促成纳吉居家服刑的决定、指示、安排。

律师公会亦寻求法庭宣判特赦局的相关程序，以及各政府部门随后为落实是项安排所采取的措施皆属违法、违宪、无效。

律师公会也要求法庭禁止纳吉再度申请特赦、暂缓行刑、减刑，直至其涉及的所有待审刑事案件全数了解，且他须为定罪承担责任并表达悔意；在纳吉满足上述条件以前，禁止特赦局审议任何同类申请。

律师公会也申请在司法审核结束以前，暂缓执行居家服刑安排，以及一切筹备程序——不过，随着事态发展，这项申请似乎已落空。

法官英德拉（S Indra Nehru）今日将审理律师公会的准令申请。

在此之前，律师公会也曾就特赦局2024年1月为纳吉减刑的决定提出司法审核，惟遭高庭驳回，上诉庭将于明年1月7日裁定相关上诉。

纳吉此前因SRC案获判罪名成立须在狱中服刑，惟事后在2024年1月获得特赦，刑期从原先的12年减半至6年，罚款也从2亿1000万令吉骤减至5000万令吉。

特赦局今年9月18日再度特赦纳吉，让其以居家服刑的方式执行剩余刑期至2028年8月23日，条件是须缴付5000万令吉的罚款。

随着巫统为其众筹并缴清罚款后，纳吉前天已获转移至其私邸，以居家服刑方式履行剩余监禁刑期。