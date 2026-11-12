国会报道

首相兼财长安华说，昌明政府的新增借款用于国家发展，其中包括学校、医院、道路，以及水电供应。

“我们也必须承担继承下来的财务责任。单是在2023年，就需要130亿令吉来偿还一马公司的债券。”

安华今日在下议院部长问答环节回答行动党怡保东区国会议员李存孝的提问时说，只要国家预算仍有赤字，并通过借款融资，就意味着债务总额将继续增加。

“债务是累积的。本年度的净借款会叠加在往年尚未偿还的债务余额上。”

“昌明政府接掌政权时，背负的债务已超过1兆令吉。”

成功控制债务累积

安华指出，昌明政府根据财政责任法令的承诺推行财政改革，成功控制债务累积，赤字从2021年的6.4%、2022年的5.5%、2023年的5%及2024年的4.1%，降至2025年的3.7%。

该比率预计在2026年降至3.6%，以及2027年3.3%和2028年3%。

赤字下降意味着新增借款减少，从2021年及2022年各1000亿令吉，降至2023年的926亿令吉、2024年的768亿令吉，以及2025年的756亿令吉。

“尽管西亚冲突导致政府承受更大的补贴压力，2026年的净借款需求预计仍与去年的债务水平相近。”

他指出，联邦债务占经济规模或国内生产总值（GDP）的比率，也正朝着从2025年的65.2%降至2026年64%的方向迈进，预计在2027年进一步降至63.7%。

他说，财政责任法令设定的目标是60%。

GDP债务占比非全貌

针对前朝政府GDP债务占比较低的说法，安华指出，这并未全面反映国家的实际财政状况。

“这是因为，仅凭GDP债务占比做比较，不足以评估政府的全部财政负担。”

他说，2018年之前，政府也通过未列入资产负债表的融资方式，承担部分开销，包括政府担保承诺及公私合作（PPP）项目。

“尽管这些承诺未被列为直接债务，但仍会影响政府的财政状况，并可能成为国家的负担。因此，当时GDP直接债务占比约50%的数字，并未反映国家全部的财政承诺及负担。”

若全面计入债务及负债，国家的实际财政状况显示，该比例从2022年底的80.9%降至2026年6月的80.7%，以及2017年则为80.3%。

确保永续支持经济增长

首相说，财政管理不仅着重巩固财政状况，使其更具可持续性，也要确保财政政策继续保持扩张，以支持经济增长。

他说，落实目标式补贴也保护人民，避免他们受到西亚冲突引发的国际油价波动影响。

他提到，昌明政府执政即将届满4年，各项经济指标持续显示令人鼓舞的基本面，进而为国家筑起屏障，增强韧性。

其中，他说，根据统计局的初步估计，第3季GDP增长5.3%。

“这意味着，在昌明政府执政下，经济增长预计连续第3年超过5%。截至2026年9月，失业率为2.9%，创逾10年来新低。

“通胀受到控制，预计今年将维持在2%以下。”