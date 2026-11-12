雪州伊斯兰法裁决委员会发出宗教裁决，以偏离正道和违背正教为由，查禁社运分子玛丽安所撰的专书《揭开的选择》。

雪州宗教司办公室昨天在面子书发布上述宗教裁决（fatwa）宪报。

这份志期2026年5月14日的宗教裁决指出，玛丽安（Maryam Lee）著作《揭开的选择》（Unveiling Choice）及其爪夷文、罗马字母或其他语文译本，内容偏离正道，违背逊尼派信奉的纯正伊斯兰教义。

裁决进一步指出，玛丽安在书中宣扬四项错误观点：

