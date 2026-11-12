偏离正道正教为由，雪州查禁“揭开的选择”专书
雪州伊斯兰法裁决委员会发出宗教裁决，以偏离正道和违背正教为由，查禁社运分子玛丽安所撰的专书《揭开的选择》。
雪州宗教司办公室昨天在面子书发布上述宗教裁决（fatwa）宪报。
这份志期2026年5月14日的宗教裁决指出，玛丽安（Maryam Lee）著作《揭开的选择》（Unveiling Choice）及其爪夷文、罗马字母或其他语文译本，内容偏离正道，违背逊尼派信奉的纯正伊斯兰教义。
裁决进一步指出，玛丽安在书中宣扬四项错误观点：
下午4点39分更新
雪州伊斯兰法裁决委员会发出宗教裁决，以偏离正道和违背正教为由，查禁社运分子玛丽安所撰的专书《揭开的选择》。
雪州宗教司办公室昨天在面子书发布上述宗教裁决（fatwa）宪报。
这份志期2026年5月14日的宗教裁决指出，玛丽安（Maryam Lee）著作《揭开的选择》（Unveiling Choice）及其爪夷文、罗马字母或其他语文译本，内容偏离正道，违背逊尼派信奉的纯正伊斯兰教义。
裁决进一步指出，玛丽安在书中宣扬四项错误观点：
规定女性须戴头巾以遮蔽头发等羞体（aurat），源于父权视角（偏袒男性）诠释伊斯兰教法依据；
穆斯林女性可凭个人意愿与道德相对主义，自由选择戴或不戴头巾，无须遵循教法早已确立的遮蔽羞体义务；
戴头巾仅属文化习俗，并非伊斯兰教义规定；以及
强制戴头巾仅凭理性主义或常理推断，毫无伊斯兰教法依据。
因此，这份宗教裁决禁止任何穆斯林个人或群体：
奉行或信守玛丽安著作《揭开的选择》、其译本，或任何内容相似的书籍与小册子；
加入或追随奉行、信守该书、其译本或内容相似书刊的群体；
公开宣称奉行或信守该书、其译本或内容相似书刊；
传授、散播或宣扬该书、其译本或内容相似书刊的思想；
出席任何与该书、其译本或内容相似书刊思想挂钩的集会、庆典或欢庆活动；
持有、收藏、出版、复制、印刷、销售、派发或播放任何宣扬该书、其译本或内容相似书刊思想的媒介，形式涵盖电影、影音录制品、文字作品、报章、传单、书籍、杂志或其他书面载体；
透过社团、协会、公司或其他机构，筹办、举办或协助促成任何与该书、其译本或内容相似书刊思想挂钩的庆典、欢庆活动或集会；以及
向任何个人或机构提供便利、捐献、资金或援助，以散播或宣扬该书、其译本或内容相似书刊的思想。
裁决也提醒，凡曾参与、奉行或信守玛丽安著作《揭开的选择》、其译本或内容相似书刊思想的穆斯林，必须立即忏悔，向上苍祈求宽恕。
6年前推介座谈遭调查
《揭开的选择》于2019年由文运书坊出版，当初配合推介举办的“马来女性和去头巾”（Malay Women and De-Hijabbing）论坛，便招致雪州宗教局调查。
当时的主讲人除了作者玛丽安，还有律师黛安（Dian Sofia）及编辑记者莫哈妮（Mohani Niza）。
玛丽安活跃于维权与社区组织，平时也从事策略传播与科技政策领域的工作。
除了头巾风波，她2018年也曾因仅穿裙子踏入吉隆坡国家清真寺而卷入争议。
此外，她经常撰文发声，抨击马来西亚的道德纠察风气，每每引来保守派与维权分子激烈交锋。
《当今大马》正尝试联系文运书坊（Gerakbudaya）与玛丽安，以取得回应。
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