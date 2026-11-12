蒙古女郎阿旦杜亚遇害20年，特使赞丹沙塔尔说明，蒙古政府已采取正式外交行动，为家属追求真相、追究责任、伸张正义。

赞丹沙塔尔表示，缘于未在吉隆坡设立常驻大使馆，蒙古外交部已透过驻曼谷与北京的外交使团，分别向马来西亚驻当地大使递交正式外交照会。

他补充，自己今日也亲临吉隆坡，直接传达上述官方立场。

“蒙古政府重申充分尊重马来西亚司法独立与法治原则，惟对上诉庭2026年1月20日推翻马来西亚政府须为本案承担民事责任的裁决深表遗憾。”

“根据《1961年维也纳外交关系公约》第3(1)(b)条文、《1963年维也纳领事关系公约》第5(a)和(i)条文所赋予的保护海外公民合法权益的外交职责，蒙古向马来西亚政府正式提出四项诉求。”

四项诉求分别为：

一、确保阿旦杜亚父亲沙里布（Shaariibuu Setev）针对上诉庭裁决及相关索赔提出的司法挑战，能在不受政治或外部干预下，严格依据事实获得公平且透明的审理；

二、让已获定罪、目前身在澳洲的前特警西鲁（Sirul Azhar Umar）出庭供证，并与澳洲协议将其引渡回马——蒙古强调无意寻求处决任何人，引渡安排应附带不判处死刑的有效保证；

三、确保当局依法迅速审查任何新发现或此前尚未审视的证据，并向家属代表律师汇报最新进展；

四、就正进行的法律程序与上述诉求，向蒙古提呈正式的书面进展报告。

“蒙马两国情谊深厚，正因珍视这份友谊，我们才本着尊重的态度公开提出此事。20年过去，家属承受难以想象的丧亲之痛，却从未听到一句‘对不起’。本案能否获得公正的最终裁决，对维系两国互信至关重要。”

另一边厢，赞丹沙塔尔也发起全球联署请愿“还阿旦杜亚尊严”，呼吁马来西亚与澳洲政府依法追究责任，给予家属明确的交代。

2006年10月，阿旦杜亚在沙亚南一片丛林内遇害，更遭人残忍炸尸。当局经调查后，提控拉萨巴京达（Abdul Razak Baginda）、特警西鲁和阿兹拉（Azilah Hadri）三人。

拉萨巴京达后来在高庭阶段脱罪，而西鲁和阿兹拉则在2015年1月被联邦法院判决谋杀罪成，处以死刑。

西鲁潜逃至澳洲并滞留至今；阿兹拉则是2024年10月获改判监禁40年与鞭笞12下，申请改判期间，阿兹拉曾入禀宣誓书，声称当年是在时任副首相兼国防部长纳吉指示下，杀害阿旦杜亚。

2007年6月4日，死者家属兴讼，向联邦政府及上述三人索赔1亿令吉。

2022年12月16日，高庭裁定，四造须赔偿死者家属500万令吉。

联邦政府与拉萨巴京达随后入禀上诉，寻求推翻裁决；死者家属也入禀上诉，以索取更高的赔偿。

今年1月20日，上诉庭批准政府的上诉，推翻高庭裁决，全面解除联邦政府在阿旦杜亚命案中的赔偿责任，同时将判予死者家属的500万令吉总赔偿金减至140万令吉。