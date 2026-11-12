马六甲州选

虽然行动党秘书长陆兆福辞去交通部长职位已两天，但是首相安华仍希望事情有转圜，表明将与陆兆福重新“商议”。

安华指出，他接获陆兆福的辞职信，至今尚未拍板，因为想先与对方当面商量。

“是的，陆兆福确实致函要求即时辞职，但身为首相，我尚未接受。”

“他目前想暂时休假，这没问题，但辞职一事我们得重新商量。”

《马新社》报道，安华是今日在马六甲武吉峇鲁出席马六甲希盟“我们的家”巡回终站活动时，发表上述立场。

“这是什么颠倒的世界？”

安华赞扬陆兆福在政府内政绩清廉可靠，且在交通部任内勤勉尽责，推出多项惠民措施。

“我们委任陆兆福出任部长，正因为他清廉可靠。他办事勤恳，提出许多建议、计划与项目，方便民众及德士司机出行。”

“他是最勤奋的部长之一，也深得部门官员敬重。所以我才觉得奇怪，竟有人要这样的好部长下台，却叫表现差劲的人留任，这是什么颠倒的世界？”

陆兆福最初在9月19日行动党中委会议后宣布将辞去交通部长职。当时，中委会议决，陆兆福将退出内阁，以反映行动党反对前首相纳吉以居家服刑方式服完SRC案剩余刑期的立场。

随后，陆兆福于9月28日向安华提呈辞职信，但应安华要求，同意暂时留任，但已为离职设下明确期限，即将在纳吉回家当天生效。

在巫统协助募捐缴交5000万令吉罚款，并经过一番波折，纳吉于本周二顺利返回位于吉隆坡大使花园的私邸服刑。陆兆福也随之宣布正式卸职。







