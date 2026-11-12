马来西亚印裔青年申诉，他们早在求学时期便遭歧视，升上大专院校乃至踏入职场后，仍难逃同样遭遇。

不过，艺术与体育活动为他们辟出了“安全空间”，让他们暂躲歧视。

智库伊曼研究（Iman Research）调查了印裔青年的民主归属感，并发表题为《我们也是这里的人》（Kami Orang Sini Juga）的研究报告，上述发现正是报告的核心内容。

这项调查遍及马来半岛，受访者共111人，为18岁至25岁的印裔青年，当中包括3名现居海外者。研究于去年6月启动，这家独立调查机构随后从8月起实地调研，直至今年4月左右结束。

报告提醒，由于样本规模较小，研究结果不足以代表全国情况；不过，报告认为这仍能窥见青年的观点，并了解他们的生活经历如何塑造其对马来西亚社会与政治局势的理解。

为完成研究，调研团队走遍半岛各地，包括吉兰丹与登嘉楼，收集巴生谷以外印裔青年的看法。

尽管吉兰丹与登嘉楼的印裔青年平时鲜受关注，伊曼研究调研时并未忽略他们的声音。

研究代表莎琳（Shaleen Surendra）今天在吉隆坡的一场活动上，公布了这项调查结果。

求职租屋歧视更明显

莎琳（下图）向记者指出，研究发现印裔青年几乎在人生每个阶段都面对歧视，最早从求学时期便受同侪与师长差别对待。

调查显示，这类问题在他们成年后依然存在，求职与租屋时尤为明显。

“招聘过程也显得不透明，令人无所适从，导致他们难以争取工作机会。”

谈及问题根源，莎琳认为，这是代代相传的社会观念与种族政治交织所致，政客为拉拢特定族群选票而操弄种族议题，更助长了此风。

她指出，各族之间的观感，往往受世代相传的刻板印象左右。

舞蹈体育提供出路

尽管如此，研究发现，舞蹈与体育为本地印裔青年开辟了远离歧视的安全空间。

调查显示，受访者认为舞蹈学校打破族群藩篱，也不受性别主导限制，让他们得以自由学习各类乐器。

同时，多数受访男性将体育视为桥梁，借此与印裔族群以外的社群建立情谊。

报告补充：“除了舞蹈学校，体育也为学术兴趣不高的青年提供了另一条出路。”



