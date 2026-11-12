农粮部长莫哈末沙布放话要捐薪金资助公民社会组织，以推动居家服刑机制，招致宏愿党打昔牛汝莪国会议员旺赛夫的抨击。

旺赛夫（Wan Saiful Wan Jan）今天在面子书上贴文，批评也是诚信党主席莫哈末沙布哗众取宠，毫无诚意。

“在我看来，莫哈末沙布只是在表演，为寻求曝光率而特意为之。因为若他实在想推行新的修正案，则身为部长的他可以直接在内阁中提议，获得内阁的准许提呈总检察署准备相关修正案。”

“这才应是有做工的部长该做的事。若只是想哗众取宠，诚信党主席还是辞职为佳。不要再以无作为的表演，浪费人民的时间。”

旺赛夫指出，莫哈末沙布此举实在异常且本末倒置，忘记部长的职责。

“通常是公民组织向各部长申请，但看来希盟部长忘记他们是部长，甚至成为向公民组织申请的部长。”

促末沙布辞职

旺赛夫也是宏愿党副主席。他敦促，若莫哈末沙布旨在遵循行动党的步伐抗议国家元首的谕旨，则应直接辞职。

“若想效仿行动党抗议国家元首旨意，我建议他像陆兆福那样辞职。”

“越多人辞职，对国家越好。这可以为国家清理掉违抗马来统治者旨意的部长。”

上周五缴清罚款后，前首相纳吉本周二得以返家，居家完成SRC贪腐案的剩余刑期。

昨天，莫哈末沙布宣布自己将捐出其部长的1万1900令吉薪金至国会届满为止，以资助公民社会组织推动公平的居家服刑机制，使所有囚犯受惠。

他建议囚犯应先在监狱服完一半刑期，之后才转为居家服刑。

莫哈末沙布表示，他采取这项行动非出于怨恨或报复，只是希望确保其他囚犯也能公平地享有这项待遇。