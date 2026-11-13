随着挪威取消出售导弹，政府如今决定首选土耳其供应濒海战斗舰的替代导弹。

《马新社》报道，国防部长卡立诺丁表示，政府考量价格、交付期限及前期成本，评估土耳其、法国、意大利等多国方案后，拍板定案。

“我们评估后认定，向土耳其采购替代导弹最为合适。”

“接下来，我们将与土耳其方面深入磋商，敲定细节。”

卡立诺丁昨天在位于吉隆坡的国防部礼堂出席2026年国防部创新日庆典后，向记者如是表示。

他指出，土耳其方面保证导弹能兼容并整合至战舰系统，政府将在与土耳其企业谈判时进一步核查。

卡立诺丁补充，土耳其这款导弹与海军濒海战斗舰项目原订采购的导弹属同一型号，因此能提前交货，最快2028年即可交付。

他说，这款面面导弹射程达240公里，爆破威力不相上下，整体效能更胜其他竞标导弹。

至于费用，卡立诺丁表示，濒海战斗舰合约吸收了部分开支，政府不必全额承担新导弹的采购费，预计只需支付发射器安装与系统整合的费用。

“若没有濒海战斗舰项目，我们就得重新订购导弹，耗资恐达7亿、8亿乃至9亿令吉。如今要替换海军打击导弹，无需再花这笔巨款。”

诉诸仲裁向挪威方究责

谈及向挪威采购海军打击导弹的进展，卡立诺丁（上图）指出，挪威政府迟迟未批出出口许可证，导致项目停摆，马来西亚虽付了款，却拿不到导弹。

他表示，初步谈判陷入僵局后，政府准备诉诸仲裁追究法律责任，但按合约规定，须先经过多阶段的争端解决程序。

“我们因此迈入第二阶段，即由双方成立争端解决委员会。若协商仍无果，马来西亚就会启动仲裁；根据海军打击导弹采购合约，仲裁可在吉隆坡举行。”

卡立诺丁强调，在与挪威走完法律程序前，马来西亚不会坐等结果，而是同步物色替代导弹，确保国防需求不受耽搁。

国防部在今年7月底，与法国国防企业MBDA France签署中标函，为海军濒海战斗舰采购防空导弹（Surface-to-Air Missile，简称SAM）系统。

而政府这次向土耳其购买的是濒海战斗舰的是反舰导弹。

