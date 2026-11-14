中午12点13分更新

马六甲州选 马六甲州选今天投票。根据选委会，截至早上11点的投票率为28.02%，即共18万7543人已投票。

最低投票率的议席是格西当（24.36%）。

格西当都是行动党上届赢获的选区，原任议员谢守钦在三角战中寻求守土。

本届马六甲州选的240个普通投票中心，1213个投票渠道已在今早8点同步开放。

根据选委会，共有67万5166名普通选民符合投票资格，以在28个州议席选出议员，投票率预计将达到70%。

投票程序预定于傍晚6点结束。

本届州选共有79名来自各政党及独立人士的候选人，候选人提名程序已于10月31日完成。

希盟派出最多候选人，共24人；其次是国阵的23人、团结党16人、土团党的7人、国盟5人、土权党1人及3名独立人士。

在2021年11月20日举行的第15届马六甲州选中，国阵赢得28个州议席中的21席，希盟取得5席，国盟则赢得2席。

阿都拉勿已投票

根据《马新社》报道，看守首长兼马六甲国阵主席阿都拉勿，于早上8点38分在亚罗牙也马日丹那的Jeram国小投票，妻子祖丽雅陪同在旁。

投票后，他接受媒体访问时呼吁马六甲选民踊跃投票，行使民主权利选出州议员。

阿都拉勿此次在丹绒比达拉州席跟希盟候选人尤纳斯里一对一单挑，后者是首次参选。

在上一届州选中，阿都拉勿在三角战中以364张多数票险胜，成功守住丹绒比达拉州席。当时的对手分别是希盟候选人再纳哈山，以及国盟候选人玛丝（Mas Ermieyati Samsudin）。

阿德里先走访投票中心

另一方面，马六甲公正党代主席阿当阿里是最早抵达投票中心的选民之一。他前往武吉加迪的拿督曼胡申国小（SK Dato' Demang Hussin）投票。

阿当阿里也是高等教育部副部长。他是于早上约7点45分抵达，并与其他选民排队，随后进入投票中心。

截至上午10点，武吉加迪的投票率为18.2%。该议席共有4名候选人角逐，包括原任州议员兼马六甲希盟主席阿德里、国盟候选人礼祖安、团结党候选人阿丽扎仄阿曼、以及独立人士阿布峇卡。

阿德里也是国防部副部长和前首长，他预计在走访该选区的多个投票中心后，于下午4点投票。

另外，马六甲行动党宣传秘书郭子毅于早上约8点20分，在哥打拉沙马那的圣母小学投票。

截至早上10点，哥打拉沙马那的投票率为17.4%；郭子毅寻求第三度连任的爱极乐州议席，投票率则为17.12%。

郭子毅吁选民尽早出门

郭子毅呼吁选民尽早投票，并事先确认各自的投票地点。

“我提醒选民提前确认各自的投票中心，以免造成混淆，尤其是那些仍参考旧投票地点的选民。”

现年34岁的郭子毅面对4角战，对手分别是国盟候选人颜炳南、同心党候选人莫哈末慕海敏及土团党候选人汉那因。

在马接再也州议席，截至早上10点的投票率达到19.56%。希盟候选人林秀凌于早上8点10分，在亚罗牙也的马接翁武华小投票。

她此次面对三角战，对手包括寻求连任的国阵现任州议员魏喜森及同心党候选人柏拉珊古马。

根据《马新社》报道，魏喜森于早上9点10分抵达马接甘榜亚逸的Jaim宗教小学投票。